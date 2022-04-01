Tıp-iş ile KTHES’ den greve destek

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, ülke genelinde yapılan "Toplumsal Yok Oluş ve Yoksulluğa Hayır" genel grevine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başladı.

Tıp-İş, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye yazılı açıklamada bulunarak, 29 Mart’ta sendikal platform tarafından alınan karar doğrultusunda ülke genelinde gerçekleşen “Toplumsal Yokoluşa ve Yoksulluğa Hayır” mitingine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde başlattı.

Tıp iş başkanı Mustafa Taşcıoğlu ilk konuşmayı gerçekleştirdi. Taşcıoğlu “sağlık çalışanlarının daha iyi ortamlarda çalışmaları ve özlük hakları için çalışacaklarını söyledi.

Taşcıoğlu, Eyleme devam etme kararlarını açıkladı...

Ardından Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de konuşmasında bu ülke hepimizindir, sağlık alanını bitirdikleri gibi ülkeyi de bitirmeye devam ediyorlar dedi.

Konuşmaların ardından Tıp İş başkanı Mustafa Taşcıoğlu örgütlü sendikalarla birlikte yürüyüş ve korteje katılacaklarını söyledi..