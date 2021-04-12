Tıp İş'ten bir uyarı daha

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), “sorunlarının çözülmesi için somut adım atılmadığı ve başlatılan eylemlerin ardından hükümetin herhangi bir diyaloğa girmediği” gerekçesiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KKTO) da açıklama sırasında hazır bulunarak, destek belirtti.

Açıklamada yetkililer, “sağlıkta 24 saat kesintisiz hizmet nedeniyle nöbet yerinden ayrılamayan sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek verilmesi, zorunlu tutulan nöbet ücretlerinin yasalara uygun olarak ödenmesi, hekimlerin yıllardır sözleşmeli statüde güvencesiz olarak çalıştırılmasının durdurulması ve Sağlık Bakanlığı ile beraber düzenlenen hekim münhallerinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılması ve hükumetin 4 ay süreyle hayat pahalılığı ödemesini durdurma kararının iptal edilmesi” taleplerini yineledi.

Bu açıklamanın “uyarı” olduğu vurgulayan hekim ve sağlık çalışanları, açıklama sırasında, “Emeğime dokunma, sağlıktan tasarruf insana hayatından tasarruftur, iş güvenceli çalışmak hakkımız” yazan pankartlar açtı.

VARIŞ: “BU YAPTIĞIMIZ GREV DEĞİLDİR. YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ HÜKÜMETİ BİR KEZ DAHA DİYALOG YOLUYLA SORUNLARI ÇÖZMEYE DAVET ETMEKTİR”

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, yapılanın grev olmadığını, pandeminin başlangıcından beri duyulmayan seslerini duyurmak, hasta ve çalışan güvenliğindeki sorunları ve eksiklikleri anlatmak, “kamu hekimleri yokmuş gibi davranan hükümeti” bir kez daha diyalog yoluyla sorunları çözmeye davet etmek olduğunu söyledi.

Ülkede 80’den fazla sağlık çalışanının Covid-19’a yakalandığını, her şeye rağmen kamu hekimleri olarak acil servislerde, ameliyathanelerde, servislerde, yoğun bakımda, laboratuvarlarda ve pandemi hastanesinde görevlerinin başında olduklarını ifade eden Varış, “Görmezden gelerek veya onurumuzu kırmaya çalışarak, bizleri sindireceğinizi mi sandınız? İşte biz buradayız. Mesleğimize olan tutkumuzla, yüreğimizdeki insan sevgisiyle biz hekimler buradayız. Ama soruyoruz, siz neredesiniz?” dedi.

Varış, sağlıkta ek mesai olarak nitelendirilen nöbetin, acil müdahalelerin yapılması, can kayıplarının önlenmesi için hekimlerin ve sağlık çalışanlarının dinlenme sürelerinden feragat ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak yaptığı bir hizmet olduğunu kaydederek, “Nöbet kavramının ek mesai tartışmalarının dışına çıkmasının zamanı gelmiş, hatta geçmiştir” ifadelerini kullandı ve “hükümet, mesai saatleri sonrasında halkın sağlık hizmetlerine ihtiyacı olmadığını mı düşünmektedir?” diye sordu.



MORRIS: “SAĞLIKTAN TASARRUF GİRİŞİMİ KABUL EDİLEMEZ”Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris, 13 aydır pandeminin yükünü taşıyan ve Covid dışı hastalarla da ilgilenen sağlık çalışanlarının “budanmaya çalışan hakları ve değersizleştirilen emeklerinden dolayı” eylemde olduklarını söyleyerek, ücretsiz yemek, nöbet ücretlerinin ödenmemesi, sağlık çalışanlarının güvencesiz çalıştırılması ve hayat pahalılığı ödemesinin durdurulmasına “kabul edilemez” dedi.Morris, “Bu bir hak ve onur mücadelesidir ve amacımıza ulaşana kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.GÜRKUT: “PANDEMİNİN YÜKÜ OMUZLARIMIZDAYKEN SESİMİZİ DUYMAYANLARI BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ”Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise, pandemi sürecinde mücadelede komuta merkezi niteliğinde olan sağlık alanında kaotik bir süreç yaşandığını ileri sürerek, halka, evlerinde güvende kalmaları çağrısı yaparken, kendilerinin, ara vermeden gece gündüz hastanelerde, hotellerde, aşı merkezlerinde, test merkezlerinde, limanlarda çalışmaya, “ateşle oynamaya” devam ettiklerini söyledi.Gürkut, tüm dünyada sağlık çalışanlarının bu mücadelede güçlenmesi için çalışma koşullarının iyileştirildiğini, yeni düzenlemeler ve özel primlerle desteklendiğini hatırlatarak, hastalıklarla boğuşmanın yanında hastanelerdeki eksikliklerle de ilgilenmek zorunda olan Kıbrıs Türk hekimlerinin yemek ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını belirtti.Gürkut, “Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın kamu hekimlerinin sesini yönetenlere duyurmak için başlatmış olduğu eylemlere Kıbrıs Türk Tabipler Birliği olarak sesimizi katıyor ve ‘artık yeter’ diyoruz. İnsan yaşamı için verdiğimiz emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Biliniz ki artık susmayacağız” ifadelerini kullandı.TIP-İŞ, 5 Nisan Pazartesi günü acil tanı ve tedavi gereken kurullar dışındaki kurulların durdurulması şeklinde eylemini başlatmıştı. “Hükümetin herhangi bir diyaloğa girmemesi nedeniyle” 8 Nisan Perşembe gününden itibaren poliklinik hizmetlerini durdurarak eylemlerini genişletti.Öte yandan, Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thalassaemia Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılama birimleri eylem dışında tutuldu.