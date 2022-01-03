Tıp İş'ten eylem genişletme kararı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), bugünden itibaren eylemlerini genişleterek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden başlayarak acil, yatılı servisler, diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç, tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemi başlattı.

TAK muhabirinin Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu’dan aldığı bilgiye göre, sendikanın sağlıkta bekleyen sorunlar karşısında diyalog çağrısında bulunduğu Sağlık Bakanlığı’nın “sağlıkta bekleyen sorulara duyarsız kaldığı gerekçesiyle” eylemlerini genişletme kararı aldıklarını söyledi.



Taşçıoğlu, 27 Aralık tarihinde bakana ilettikleri mektupla başlattıkları eylemleri, yönetimden olumlu adım atılmamasını gerekçe göstererek bugünden itibaren genişlettiklerini ve Sağlık Bakanı’na bir mektup daha ileteceklerini kaydetti.Tıp-İş dün yaptığı açıklamada, “27 Aralık 2021 tarihinde bakana ilettiğimiz mektup ile taleplerimizi sıralayarak başlattığımız acil tetkik, teşhis ve tedaviye yönelik kurullar haricindeki diğer tüm kurulları yapmama eylemimiz devam ediyor” ifadelerine yer verdi.Tıp-İş, taleplerine olumlu yanıt verilip gerekli adımlar atılana dek eylemlerini sürdüreceğini de kaydetti.