TIR DORSESİNDE ÜLKEYE GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 10 KİŞİ YAKALANDI

Tır dorsesine saklanarak, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 09.00’da yaşanan olayda, V.B’nin (E-43) yönetimindeki TIR’ın dorsesine saklanan Suriye uyruklu 10 kişinin yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada, Tır şoförü ve meselede bağlantısı bulunan A.S’nin (E-28) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.