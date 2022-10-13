TKÖD 2022 Üniversite Öğrencilerine yönelik ‘Trafik Oryantasyon Eğitimleri’ devam ediyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin (TKÖD) 2022 Üniversite Öğrencilerine yönelik ‘Trafik Oryantasyon Eğitimleri’ yarın Uluslararası Final Üniversitesi ile devam edecek.

Sunumlar, Trafik Eğitmenleri, Nesil Garanti Özön ve Meryem Kayral tarafından İngilizce ve Türkçe gerçekleştirilecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, KKTC Üniversitelerine, yurt dışından eğitim maksadıyla gelen yabancı öğrencilere, ülke trafiğini anlatmak, trafik kural ve yasaları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla eğitimler yapılıyor.

Eğitimlerde özellikle Emniyet Kemeri Simülatörü’nün, üniversitelere götürülmesi ve oradaki öğrencilerin bu simülatörü kullanmaları sağlanıyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ne, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hibe edilen ve bir römork üzerinde bulunan ‘Emniyet Kemeri Simülatörü’nün, üniversitelere götürülmesi ve oradaki öğrencilerin bu simülatörü kullanmalarının sağlanması Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından finanse ediliyor.