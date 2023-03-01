TKÖD’de başkanlığa Mehmet Avcı yeniden seçildi

Trafik Kazalarını Önleme Derneğinin (TKÖD) 15. olağan genel kurulunda başkanlığa tek aday olan Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı yeniden seçildi.

Genel kurulda Başkan Yardımcılığına Serhat Bayar, Sekreterliğe Nesil Garanti Özön, Saymanlık görevine Vedia Ateş ve faal üyeliklere de Yasemin Gülkan, Ali Öznur ve Nergis Arabacıoğlu seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda, depremde hayatını kaybedenler ve Dernek Başkan Yardımcısı Atay Arkan anısına saygı duruşu yapıldı.

Derneğin faaliyet raporu Başkan Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı tarafından sunuldu, dönem içerisinde yapılanlar üyelere izah edildi.

Mali raporun da üyelerin bilgisine sunulmasından sonra faaliyet raporu ve mali rapor oy birliği ile onaylandı.

Genel Kurul ile ilgili açıklamada, “Trafik Kazalarını Önleme Derneği kurulduğu günden itibaren ülkemizdeki trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla çok yönlü çalışmalar yapmış, ilgili yasa çalışmalarına katkı koyma, siyasi makamlar ile kamuoyunu bilgilendirme ve yönlendirme gibi birçok görevi yerine getirmiştir. “ denildi.