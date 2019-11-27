TKP Yeni Güçler'den Berlin görüşmesi açıklaması

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Berlin'de gerçekleşen 3'lü görüşmenin, Kıbrıs sorununa bulunacak çözüm şeklinin BM parametrelerine dayalı federal çözümün önünü yeniden açtığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Davulcu, Berlin Zirvesi sonrasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklama ile “son zamanlarda UBP-HP ve YDP tarafından öne sürülmeye çalışılan federasyon karşıtı içi boş alternatiflerin ortadan kalktığını” savundu.

Kıbrıs'ta barış içinde bir gelecek yaratmak isteyen tüm Kıbrıslılara, büyük görev düştüğünü kaydeden Davulcu, yeniden başlayan sürecin uzamadan, tavsayıp, amacından uzaklaşmadan, gelecek ilkbaharda çözüme ulaşması için elbirliği ile çaba harcanması gerektiğini ifade etti.

“Sürecin Kıbrıs'ın Kuzeyi ve Güneyinden, hatta yurt dışından engellenmesi olasılıklarına karşı uyanık olunmalı ve sürece sahip çıkılmalıdır. Kıbrıslıların yarınlarının, barış ve huzur içinde olması, seçim ve koltuk kapma gailesinden çok daha önde tutulmalıdır” diyen Davulcu, Kıbrıs'ta federal çözüm, barış ve demokratik bir gelecek için tüm çözüm güçlerini birlikte hareket etmeye çağırdı.