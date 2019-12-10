TKP-YG Lefkoşa ilçe başkanlığına Ayşe Buran seçildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in (TKP-YG) dün akşam gerçekleştirilen Lefkoşa İlçe Örgütü 2. Olağan Kongresi’nde ilçe başkanlığına 26 yaşındaki Ayşe Buran seçildi.

TKP-YG’den yapılan açıklamada, ilçe yönetim kuruluna seçilen 10 kişiden 7’sinin kadın olduğuna işaret edilerek, seçilen kişiler şu şekilde sıralandı: Gizem Y. Davulcu, Fezile Özataç, Dudu Karaoğulları, Hüsniye Sezikli, Amber Çavuş, Özlem Cumhur, İlker Balkır, Ahmet Özturan, Hüseyin Basmacı, Murat Engin”

Disiplin Kurulu Fisun Dayıoğlu, Halkan Bozat ve Murat Yayman; İlçe denetçileri Tuğçe Özbahadır ve Mehmet Eş’ten oluştu.

ÇAKICI

“Yurduna Sahip Çık. Kurtuluş TKP’de” sloganıyla parti genel merkezinde gerçekleştirilen kongrede konuşan TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı olan laik, demokratik, adil, bilimden, emekten, barıştan yana yönetim şeklini kurmaya iradesi olan partinin TKP-YG olduğunu söyledi.

Toplum olarak önlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğuna dikkati çeken Mehmet Çakıcı, Kıbrıs’ta federal çözüme taraf bir parti olarak bu seçimi önemsediklerini belirterek, bu kurultay sürecinde parti olarak hangi adayı destekleyeceklerine hep birlikte karar verip, o karar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Mehmet Çakıcı konuşmasında, seçim döneminde ortaya koydukları manifestodan notlar da paylaştı.

Çakıcı, TKP-YG’nin yükselişe geçtiğini, son günlerde yapılan anketlerin bunu açıkça gösterdiğini sözlerine ekledi.

DAVULCU

Genel Sekreter Mehmet Davulcu ise, partinin kuruluşundan bu yana geçen süreyle ilgili bilgiler verdi.

Davulcu, yenilenip gençleşen TKP-YG’nin halkın iradesini yüklenip iktidar yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Gençliğin dinamizmiyle tecrübeyi birleştirdiklerini ifade eden Mehmet Davulcu, “Yurduna sahip çıkmak isteyen yurttaşları kurtuluşun adresi olan TKP’de birleşme” çağrısı yaptı.

BURAN

Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanlığına seçilen Ayşe Buran da yaptığı konuşmada, amaçlarının, sabit kalmayı sevmeyen, kendini geliştirmeden çevresine de yararlı olamayacağını bilen, önceliği yaşadığı toplumda herkesin adil bir yaşam sürmesini hedefleyen bir ekip kurmak olduğunu söyledi.

Buran, bilimi, deneyimi ve enerjiyi de bir arada toplayarak yeni bir umut oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.