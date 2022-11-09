TMK Atatürk büstü törenle açıldı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yapımı üstlenilen Türk Maarif Koleji Atatürk Büstü, düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, törene, Maliye Bakanı Alişan Şan, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın yanı sıra bazı milletvekilleri, bürokratlar, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Tören programı kapsamında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, TMK okul öğrencileri Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sundu. Ardından, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve Okul Müdürü Candan Kortay konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, tüm davetlilerin ve okul konseyinin katılımıyla büstün açılışı gerçekleştirildi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada 10 Kasım öncesinde böyle anlamlı bir etkinliğe imza atan Türk Maarif Koleji’ne ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş ve bu doğrultuda hareket eden bir toplum olduklarına dikkat çeken ve öğretmenlere seslenen Çavuşoğlu, “Atatürk ilkelerini dokusuna işlemiş nesiller yetiştiren değerli meslektaşlarım, siz olmasaydınız yüz yıla yakın bu sürede Atatürkçü düşünceye sahip, yüzünü dünyaya çevirmiş nesiller yetiştirebilir miydik? Tabi ki hayır. Atatürk bir ışıktır, bir yoldur ve Kıbrıs Türkü sizlerin sayesinde Atatürkçü düşüncenin en büyük savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur.” dedi.

“Bu coğrafyada, KKTC ilelebet Atatürkçü duygu ve düşüncelerle geleceğe taşınacaktır,” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, öğrencilerden Halim Yağcıoğlu’nun “Atatürk’ten Son Mektup” isimli şiirini de öğrenmelerini istedi.

Türk Maarif Koleji’ne ve öğretmenlerine de teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, “Pandemi döneminde ürettiklerinizle topluma çok büyük umutlar oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konuşmasını sonunda Atatürkçü bir gençlik ve Atatürkçü bir öğretmen yapısıyla, Atatürk’ün yolundan ayrılmadan yürümeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

-Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise ülkenin geleceği olan gençlere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak her fırsatta katkı koymaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Yıl içerisinde Afete Hazır Okul eğitimleriyle öğretmenlere ve öğrencilere olası afet durumlarında neler yapılması gerektiğiyle ilgili eğitimler düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Karaca, eğitimlerin ardından uygulanan tatbikatlarla bu bilgilerin pekiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Bu doğrultuda, deprem konusunda farkındalık yaratmak amacıyla AFAD ile eş zamanlı olarak 12 Kasım Cumartesi günü saat 17.57’de KKTC genelinde Çök, Kapan, Tutun tatbikatı yapılacağını dile getiren Karaca, öğrencilerden, edindikleri bilgileri ailelerine ve çevrelerindeki kişilere aktarmalarını ve afete hazır bir toplum yaratma hedeflerine katkı koymalarını istedi.

Karaca konuşmasının sonunda iş birliklerinden dolayı okul idaresine teşekkür ederek, büstün hayırlı olmasını diledi.

-Kortay

Okul Müdürü Candan Kortay ise konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 84. Ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ve onun açtığı yolda sadakat ve azimle yürümeye devam ettiklerini ifade etti.

Okul nüfusunun artmasından dolayı tören alanının yetersiz kaldığını ve yerinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi için çalışmalara kısa bir süre önce başladıklarını belirten Kortay, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’ya teşekkür etti.