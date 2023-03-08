TMT Derneği “Baf Direnişi”ni andı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, “Baf Direnişi” nedeniyle mesaj yayınladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yazılı açıklamasında, 9 Mart 1964 tarihinin, Kıbrıs Türk mücadele tarihine “Baf Direnişi” olarak geçen tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

Bayar, “Aradan 59 yıl geçmiştir. Gazi Baf bugün Güney’de kalmıştır. Ancak geçmişi unutmadan geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlük ve egemenliğinin yanı sıra geleceğe güvenle bakıyor. 1974 öncesinin karanlık günleri geride kalmıştır. Artık O günlere ve şartlara geri dönülemez. En büyük kazanımımız Devletimizdir” dedi.

21 Aralık 1963’den sonra, Akritas Planının uygulanmaya konduğu o günlerde adanın her tarafında olduğu gibi Baf merkez ve bölgedeki Türk köyleri Rum saldırılarının hedefi olduğunu anımsatan Bayar, şunları kaydetti:

“9 Mart 1964’de gün doğarken Baf’ın Türk bölgesi Yunanlı bir albayın yönetiminde ağır silahlarla donatılmış 2000’i aşkın gözü dönmüş barbar Rum askerinin saldırısına uğramıştır. Bu saldırı karşısında toplam 120 Mücahit her yaştan Kahraman Baf Türk halkıyla bütünleşerek Baf’ı kahramanca korumuş ve Gazi Baf unvanını kazanmıştır. Bugün 59’uncu yılını andığımız, Gazi Baf Direnişimizde, hiç çekinmeden canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle, hayatta olanları şükranla ve minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak geçmişte verdiği büyük bir direniş sonucunda bugün bir Devlete sahiptir. Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve borcumuzdur. Kıbrıs Türk halkının bu Ada’da hür ve bağımsız olarak yaşam mücadelesi bitmemiştir. Rum ve Yunan tarafı nihai emelleri gereği tüm Ada’ya sahip olmak için fırsat kollamakta ve hazırlığını sürdürmektedir. Gelinen bugünkü ortamda müzakere masasına ancak Devletimizin ve Egemen eşitliğimizin tanınması ile dönülmelidir.”