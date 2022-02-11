“TMT ile TMT neferlerine yalan ve iftiralarla dil uzatanları da affetmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasını hedeflediklerini ifade ederek, Rum tarafına “tahrik ve gerginlik yaratma çabalarına son vermesi ve diyalog çağrılarına olumlu yanıt verme” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Uğraşımız ve hedefimiz; Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaktır. Rum tarafına bu yönde olumlu diyalog çağrılarımız devam ederken, Rum tarafının gerginlik yaratıcı faaliyetler ile silahlanmaya devam etmesi oldukça tehlikeli ve endişe vericidir. Temennimiz ve beklentimiz, Rum tarafının tahrik ve gerginlik yaratma çabalarına son vermesi ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir” ifadelerinde bulundu.

“TMT İLE TMT NEFERLERİNE YALAN VE İFTİRALARLA DİL UZATANLARI DA AFFETMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Limasol Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında, “Can ve kan pahasına vatan yaptığımız bu topraklarda devletimizi, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi koruma mücadelemiz devam ederken; Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde gerçekleşen ve mücadele tarihimizde ‘İkinci Plevne Savunması’ olarak yer alan Limasol Direnişi’nde toprağa giren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı mesajında devamla şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ‘Enosis’e sıçrama tahtası’ olarak değerlendiren Rum liderliği, hazırladığı Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok edip Kıbrıs’ı bir Helen Adası yapmak amacıyla 21 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel saldırılarını başlatırken, 10 Şubat 1964 akşamı başlayan ve günlerce devam eden saldırılarda Limasol’un Türk bölgesi ile Türk köyleri hedef alınmıştı. Halkımızın bağrından doğan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın neferleri, bu saldırılara karşı amansız bir mücadele sergilerken; bir adım gerilememiş, ölüm ve can pahasına büyük bir direniş destanı yaratmıştı. Türklüğün onur ve şerefi ile halkımızı koruma uğruna toprağa giren şehitlerimizi unutmadığımız gibi; TMT ile TMT neferlerine yalan ve iftiralarla dil uzatanları da affetmeyeceğiz.”

“DEVLETİMİZDEN, EGEMENLİĞİMİZDEN, ANAVATAN TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VE TÜRK ASKERİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

“Geçmişten bu yana Rum zihniyeti değişmedi, bugün de aynen devam etmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkını ‘azınlık’ gören bu zihniyete göre halkımızın eşitlik ve egemenlik hakkı yoktur. Hakimiyetçi Rum zihniyeti, halkımıza azınlık haklarına razı olmasını, Türkiye’nin garantörlüğünün kalkmasını ve Türk askerinin Kıbrıs’tan uzaklaştırılmasını dayatmaktadır. Geçmişte bu dayatmalara boyun eğmediğimiz gibi, bugün de bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. 1974 öncesinin karanlık günlerine geri dönmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“İKİ AYRI DEVLETİN VARLIĞINA DAYANAN ÇÖZÜM ÖNERİMİZ, KIBRIS’IN VE BÖLGENİN YARARINA OLACAK TEK ÇÖZÜM YOLUDUR”

Kıbrıs sorununa federal temele dayalı bir çözüm bulabilmek amacıyla 1968 yılında başlayan müzakere süreçlerinin, Rum tarafının olumsuz ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle “her zaman sonuçsuz kaldığını” yineleyen Cumhurbaşkanı, özellikle Annan Planı referandumu ile Crans Montana müzakerelerinde yaşananların ve Rum tarafının tutumunun, federal temele dayalı bir çözümün “mümkün olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini” ifade etti.

Cumhurbaşkanı, mesajına şöyle devam etti:

“Bu gerçeğin yeniden ortaya çıkması sonrasında, egemen iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimiz gündeme getirilmiş ve bu çözüm önerimiz, Cenevre’de ilk kez müzakere masasına konulmuştur. Halkımız ile bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen bu çözüm önerimiz, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak tek çözüm yoludur. Bu yolda halkımızdan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güç ve destekle kararlılık içinde yürümeye devam edeceğiz, asla geri adım atmayacağız.”

“TEMENNİMİZ, RUM TARAFININ TAHRİK VE GERGİNLİK YARATMA ÇABALARINA SON VERMESİ VE DİYALOG ÇAĞRILARIMIZA OLUMLU YANIT VERMESİDİR”

“Uğraşımız ve hedefimiz; Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafına bu yönde olumlu diyalog çağrılarımız devam ederken, Rum tarafının gerginlik yaratıcı faaliyetler ile silahlanmaya devam etmesi oldukça tehlikeli ve endişe vericidir. Temennimiz ve beklentimiz, Rum tarafının tahrik ve gerginlik yaratma çabalarına son vermesi ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir” dedi.

Tatar, “Limasol Direnişi’nin 58. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, bir kez daha belirtiyorum ki; devletimizden, özgürlüğümüzden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyun. Kutsal emanetlerinizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Ruhunuz şad olsun” ifadelerinde bulundu.