TMT Mücahitler Derneği: “58’inci yıl dönümünde Erenköy Direnişi’ni onur ve gururla anıyoruz”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 58’inci yıl dönümünde Erenköy Direnişi’ni onur ve gururla andıklarını belirtti.

Erenköy Direnişi'nin yıl dönümü dolayısıyla dernekten yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk’ünün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesinin TMT’nin en önemli ikmal merkezi olduğu, ilk bereketin buradan başladığı ve diğer sancaklara ulaştırıldığı kaydedildi.

Erenköy şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitlerin, Pilot Cengiz Topel’in, hayatını kaybeden kahraman Erenköy gazilerinin rahmetle, hayatta olanların ise sevgi, saygı ve şükranla anıldığı açıklamada, Direniş’e dair şu ifadelere yer verildi:

“Erenköy, Bozdağ, Mansura, Alevkaya ve Selçuklu köylerinden oluşan ve yaklaşık 900 nüfuslu bu bölge 5 km’lik sahil şeridine ve 30 kilometrekarelik bir alana sahipti. 21 Aralık 1963 Kanlı Noel Rum saldırılarının başlaması üzerine Türkiye’deki üniversiteli Türk gençleri diğer bazı kardeşlerimizle birlikte, gruplar halinde Erenköy’e çıkarak vatan savunmasına koştular.

Anavatan’a açılan ikmal kapısını ve sahil şeridini ele geçirmek için Grivas komutasındaki Rum ve Yunan birlikleri üstün bir kuvvetle bölgeyi kuşatma ve saldırıya geçince, 500 üniversiteli genç Mücahit ile 200 kadar yerli Mücahit, kahramanca bölgelerini savundular. Karadan ve denizden ağır silahlarla ve üstün kuvvetle başlatılan düşman saldırıları karşısında 7 Ağustos 1964 akşamı Mansura, Bozdağ, Selçuklu ve Alevkaya mevzi ve birlikleri Erenköy’e çekilmek zorunda kaldı.

8-9 Ağustos’ta düşman son darbeyi vurmak ve buradaki kardeşlerimizi yok etmek için taarruzu hızlandırdı. Ankara’ya son mesajın ulaştırılması üzerine Türk savaş uçakları düşman hedeflerini stratejik noktaları, hücum botlarını bombalayıp birliklerinin büyük bir bölümünü yok etti. Bu arada Cengiz Topel’in uçağı isabet aldı. Paraşütle atlayan, Cengiz Topel esir alındı. Ancak ağır işkence ile şehit edildi.

Anavatan’ın sınırlı da olsa Erenköy’e müdahalesi Kıbrıs Türk halkının direnişine büyük bir güç ve moral kazandırdı. Geleceğe daha büyük bir güvenle bakmasını sağladı.”