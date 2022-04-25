TMT Mücahitler Derneği, Ermenistan’da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Ermenistan’da Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının fanatik Taşnak üyeleri tarafından yakılmasını kınadı.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, Taşnak örgütünün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da organize ettiği bir etkinlikte Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının fanatik Taşnak üyeleri tarafından yakılması şiddetle kınandı.

Açıklamada “Taşnaksütyun ve Eoka gibi terör örgütleri yakın geçmişte Karabağ ve Kıbrıs’ta nasıl gereken yanıtı almışsa, ayni merkezlerce ayni şekilde kurulan ve halen kahraman Türk ordusunun silleleri altında ezilmekte olan PKK, YPG/YPJ gibi örgütler de ayni akıbete uğramaktan kurtulamayacaktır. Dolayısıyla, Türk’ün bayrağını yakmak Türk’ün karşısında bi-çâre olduklarının bir göstergesi olmaktan öte bir anlam taşımaz. Hiç şüphe yoktur ki, Türklüğe ait bayrakları yakmayı alışkanlık haline getirenlerin tümüne de bunun cevabı er-geç verilecektir.” İfadeleri kullanıldı.