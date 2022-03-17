TMT Mücahitler Derneği mesaj yayınladı

TMT Mücahitler Derneği, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı; bu yıl dönümünü gururla andıklarını ve kutladıklarını kaydetti.

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar mesajında, 18 Mart’ın aynı zamanda Kara, Deniz ve Hava Şehitlerini Anma Günü olduğunu belirterek, “Türk’ün bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirttiği bu çok büyük ve önemli zafer gününü büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz. Yalnız Türk dünyasında değil, bütün dünyada bir kahramanlık ve gurur abidesi olan Çanakkale Savaşı’nda şehit olanları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğiliriz.” ifadelerini kullandı.Bayar, Çanakkale Savaşlarının dünya tarihinin en kanlı ve Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Mehmetçik’in vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canını hiçe saydığını, şehitlik mertebesine ulaşmanın da en büyük meziyeti olduğunu belirtti.Çanakkale’de Türk milletinin üstün vasfının efsanevi bir direnişle bir kere daha kanıtlandığını vurgulayarak Çanakkale zaferiyle ilgili bilgilere yer verdi.

Bayar, Çanakkale Zaferi’nin; şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun Türk’ün birlik içinde vatan ve istiklali için en büyük güçlükleri bile yenebileceğini gösteren ve yüzyıllar geçse bile unutulmayacak çok özel büyük bir zafer olduğunu ifade etti.

Bayar, “Çanakkale Zaferi’nin en önemli sonucu 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in Anafartalar kahramanı olarak ünlenmesi ile Mehmetçik’in vatan uğruna neler yapabileceğini gördüğü, iman ve inançla İstiklal Savaşı’nı başlatması ve zafere ulaştırması olmuştur. Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak yarım yüzyıldır bir direniş sürdürüyoruz. Vatanımızı ve haklarımızı savunuyoruz. Haklıyız ve başarılı olacağımıza gönülden inanıyoruz.” dedi.