TMT Mücahitler Derneği'nden birlik ve beraberlik çağrısı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kovid-19 salgınıyla topyekûn mücadeleyle sağlanan ve Türkiye basınına kadar yansıyan başarıların, devlet yapısının sağlamlığının ve kurumların güvenilirliğinin bir nişanesi olduğunu bildirdi.

Dernek Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte nice mücadeleler vermiş bir halk olarak, mücadelenin başarıyla devam etmesinin ve zor günlerin en az hasarla atlatılmasının tek yolunun, alınan karar ve tedbirlere büyük hassasiyetle uyulmasından geçtiğini kaydetti.

Koreli, birlik beraberliği bozucu provokatif/bencil tavırlardan ve siyasi çıkar amaçlı ötekileştirme ve yergilerden uzak durmak gerektiğini, bu süreçte, milli dayanışmadan ve bu mücadeleyi en ön saflarda sürdüren sağlık, güvenlik ve diğer tüm devlet görevlilerinin yanında dimdik ve tek vücut olarak durup, moral motivasyonlarını yüksek tutmak gerektiğini ifade etti.

Koreli şöyle devam etti:

“Başlangıçta bir araya gelsek bile, bir arada durmaya ve birlikte çalışmaya devam etmememiz halinde mücadelemizi başarıyla devam ettirmemiz ve zaferle noktalamamız mümkün değildir.

Bu gerçekten hareketle, tüm halkımıza alınan kararlara ve tedbirlere daha büyük bir özenle uyma, tüm siyasi makam ve kuruluşlarımız ile dernek, örgüt ve birliklerimize muhalif/muvafık düşünceden arî bir bütünselliğe daha fazla itina gösterme, mali/ ekonomik/ ticari sektörlerimize pandeminin genç devletimizle halkımızın sırtına yüklediği külfeti hafifletme konusunda daha hassas davranma çağrısı yapıyor, bu vesileyle, zor günler geçiren dünyamızın yetmiş iki milletine ayni hamiyetperver gözle bakan Anavatan’ımıza halkımıza verdiği güçlü maddi/manevi/hayatî desteklerden dolayı en kalbi duygularımızla bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Gün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme, saflarımızı sıklaştırma günüdür.