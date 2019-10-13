TMT Mücahitler Derneği'nden harekata destek

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türkiye’nin “son derece haklı ve yerinde” başlattığı terörü sonlandırma harekatına destek verdiklerini bildirdi.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora’nın yazılı açıklamasına göre, harekata destek veren örgütler Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye destek mesajı iletti.

Mesaj şöyle:

“Sn. Ali Murat Başçeri, TC Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Büyükelçimiz;

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllardır başımıza musallat olan hain terör ve terör odaklarına karşı başlatılan, sınır ötesi Barış Pınarı Harekatını gönülden destekleriz. Mehmetçiklerimize bu harekatta üstün başarılar dileriz. Ulu Tanrı Mehmetçiklerimizle beraber olsun.”

Destek mesajına imza koyan örgütler şöyle:

“TMT Mücahitler Derneği, T.B.H.Gaziler Derneği, Konya Kültür Derneği, Türk Göçmenler Derneği, KKTC Umut Derneği, DKT Vakfı, Sönmezliler Ocağı, Erenköy Mücahitler Derneği, KKTC Parlamenterler Birliği.”