TMT Mücahitler Derneği'nden Lapta Huzur Evi’ne ziyaret

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Veli Adnan Koreli ve bir grup gençlik kolları üyesi, “Yaşlılar Haftası” dolayısı ile Lapta Huzur Evi’ni ziyaret etti.

Koreli tarafından yapılan açıklamaya göre ziyarette, Gençlik Kolları Sanat Koordinatörü Ruşen Mert Amanat’ın düzenlemiş olduğu Hacivat Karagöz gösterisi ve gitar dinletisi sunuldu, bağışta bulunuldu.

Koreli, “Yaşlılık çağının er ya da geç kendi kapımızı çalacağı gerçeği unutulmamalı. Onlara saygı ve sevgide kusur edilmemelidir” ifadelerini kullandı.