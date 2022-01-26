TMT Mücahitler Derneği'nden mesaj

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı 27-28 Ocak 1958'de yapılan direnişin 64’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “27–28 Ocak Direnişinin Kıbrıs Türk mücadele tarihine damgasını vuran bir dönüm noktası olduğunu” söyledi.

“27- 28 Ocak 1958, Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresi’ne ve dünyaya karşı gösterdiği var olma ve direniş günüdür” diyen Bayar, “64 yıl önce 27 Ocak 1958 günü Türk Lisesi ve Kız Lisesi öğrencilerinin Taksim lehinde başlattıkları yürüyüşe halkın da katılımı sonucu büyük bir kalabalık oluşmuş ve masum bir eyleme dönüşmüştü” ifadelerinde bulundu.

Bayar mesajında şunları kaydetti:

“İngiliz Sömürge İdaresi 1 Nisan 1955’den beri Rumların ve terör örgütü EOKA’nın kanlı eylem ve saldırılarına karşı gösterdiği hoşgörüyü, ne yazık ki, o gün Kıbrıs Türklerine göstermedi. Sarayönü’ne ulaşmak isteyen öğrenci ve halka karşı barikat kuran İngiliz askerleri yürüyüş grubu ve mitinge katılanları durdurmak ve dağıtmak istemiş, şiddet kullanmıştır. Ateş açarak cop ve göz yaşartıcı bombalarla ve zırhlı araçlarını halkın üzerine sürerek iki masum insanımızı şehit etmişlerdir. Bunun üzerine olaylar büyümüş, ertesi gün de devam ederek diğer kazalara da yayılmıştır. Sömürge İdaresi’ne karşı direnişe dönüşen iki günlük olaylarda Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 2, toplamda 7 şehit verildi.”

27– 28 Ocak Direnişi’nin Kıbrıs Türk mücadele tarihine damgasını vurmuş bir dönüm noktası olduğunu belirten Bayar, “Çünkü o güne kadar Kıbrıs olaylarını ve Kıbrıs’ın geleceğini konuşurken, Kıbrıs Türklerini hiç hesaba katmayan İngiliz Yönetimi ve dünya 27-28 Ocak direnişinden sonra adada, Kıbrıs’ın geçmişine sahip, kaderine ve geleceğine ortak bir Türk varlığının mevcut olduğunu görmüşlerdir” ifadelerine yer verdi.



“Kıbrıs’ta ve Anavatan Türkiye’de çok güçlü olarak yer alan Enosis’e karşı Taksim mitinglerinde TC hükümetinin Enosis’e engel olması talep ediliyordu. Bu olay Kıbrıs Türklerinin Enosis ve Sömürge İdaresi’ne karşı şahlanışı” idi diyen Bayar, şunları kaydetti:“Bu direnişin en önemli sonucu zamanın TC hükümetinin, TMT’nin kuruluşuna onay vermesi olmuştur. Diğer önemli bir sonuç da 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasında elde ettiğimiz kazanımlardır. Ancak Enosis hayallerinden vazgeçmeyen Rum tarafı 1963 Kanlı Noel saldırıları ile bu haklarımızı silah ve katliamlarla yok etmek istediler. Kahraman Türk halkı buna izin vermedi.”Bayar, “Günümüze kadar uzayan ve bir türlü sonuçlanamayan Kıbrıs sorununun özü budur” diyerek, “Rum tarafının Ada’yı ‘Helen Adası’ olarak nitelemesi ve bizi yok edemeyince azınlık olarak görmesi; Mutlu Barış Harekatı sonucu bizi bir devlete taşımıştır. Bu şekilde çözüm sağlanmıştır. Artık devletimizden geri dönüş olamaz. Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği görmesi ile kalıcı bir anlaşma yapılabilir” görüşünü paylaştı.Bayar, 27–28 Ocak Direnişinde yaşamlarını yitiren şehitleri rahmetle andıklarını da kaydetti.