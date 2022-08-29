TMT Mücahitler Derneği'nden mesaj

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 30 Ağustos Zaferi’nin, en zor şartlarda, yokluklar içinde nice kahramanlıklarla kazanılmış büyük bir zafer, Türk Ulusunun direnişi ve kurtuluşu olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora, 100’üncu yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler gününü Türk Ulusunun kopmaz parçası, Yavru Vatan Kıbrıs olarak sevinç, gurur ve güvenle kutladıklarını söyledi.

Bora, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı’nın başladığını, 3 yıl 4 aylık süre sonunda sona erdiğini hatırlattı.

Bugün çok güçlü çağdaş imkan ve olanaklara sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç ve dış kaynaklı her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güç, yetenek ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Bora, şöyle devam etti,

“Tanrı’ya çok şükür ki Yavru Vatan Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gölgesi ve koruması altında egemen Devletimize sahip özgürlük ve barış içinde yaşayabiliyoruz. KKTC vardır ve sonsuza kadar yaşayacaktır.

Kopmaz bir parçası olarak onur duyduğumuz Yüce Türk Ulusunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve TSK gününü gönülden kutlar, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve şükranla anarız.

Ulu Tanrı, Yüce Türk Ulusunun gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini her daim, her yerde muzaffer eylesin”.