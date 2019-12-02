TMT Mücahitler Derneği'nden siyasi tutum eleştirisi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Erhan Erçin’in “siyasi tutum ve açıklamalarını” eleştirdi.

Açıklamaları “Devleti ortadan kaldırıp Kıbrıslı Türkleri Rumlara yama yapmaya yönelik” ifadeleriyle niteleyen Yılmaz Bora, “Bu söylemleri kaygı ve üzüntüyle izliyoruz” dedi.

“KARŞI TARAFIN TEK BİR İYİ NİYETİNE TANIK OLAN VAR MI?”

Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir çözüme ulaşılacağı umutlarını haklı çıkaracak sebep veya gerekçe olmadığını da savunan Bora, “İkili görüşmelerde karşı tarafın tek bir iyi niyetine tanık olan var mı?” diye sordu.

Rumların saldırıları nedeniyle Kıbrıslı Türklerin maddi ve manevi kayıplar yaşadığını ama bunların dikkate alınmadığını söyleyen Bora, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi tutumu yüzünden bunların hesabının sorulmadığını, üstelik Kıbrıslı Türklerin suçlu sandalyesine oturtulduğunu ve Rumlara sürekli taviz verildiğini iddia etti.

Bora, devlete sahip çıkmanın, kollamanın ve yaşatmanın herkesin görevi olduğunu kaydederek, “Bu gerçeğe karşı direnmek Kıbrıs’ı ikinci bir Girit yapar. Kıbrıs’ta yaşanan gerçekler devletimiz ve O’nun yegane hamisi Anavatanımız, garantörümüz Türkiye’ye dört elle sarılmamızı gerektiriyor. Bunun dışında başka çareler bizleri yok oluşa götürmekten başka bir işe yaramaz” dedi.