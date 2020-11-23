TMT Mücahitler Derneği’nden Eski Başkan Vural Türkmen için başsağlığı mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, dernek eski başkanı Vural Türkmen için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında, Türkmen’in milli mücadele tarihindeki yerine de yer veren Bora “Değerli dava arkadaşımıza Allah’tan gani gani rahmet, aile efradı ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz” dedi. Bora’nın mesajı şöyle: “1961 yılında TMT saflarında Sarı Petek 3’de göreve başladı. 21 Aralık 1963 Akritas Planı uyarınca Rum saldırılarının başlaması üzerine Lefkoşa’nın savunulmasında Kuzey Cephesinde Oğulu ile birlikte yerini aldı. 24 Aralık 1963’de Rumların bugünkü Golden Tulip Oteli’nin yerinde olan Severis Un Fabrikası’na ağır silahlarla mevzi alıp Lefkoşa’yı ateş altına alıp Gönyeli ile irtibatımızı kesmeye çalışmaları üzerine buna karşı Sancakça oluşturulan ekipte görev aldı. 24 Aralık 1963 ilk akşam saatlerinde Tuncer Hasan, Aziz Güner, Muhip Hüseyin ve Yılmaz Bora’dan oluşturulan özel ekipte yer aldı ve ekibin pusuya düşürülmesi üzerine kendisi ve Yılmaz Bora yaralanırken Tuncer, Aziz ve Muhip Şehit oldu. 28 Aralık 1963’de Türkiye’den gelen iki askeri uçakla Ankara’ya tedavi için gönderilen yaralılar arasında bulundu. O günlerde haberleşmenin kesilmesi üzerine Kıbrıs’ta yaşanan acı olaylar dünya kamuoyuna duyurulamıyordu. Gerek Vural’ın ve gerekse diğer yaralıların sargı bezleri arasına o günlerde basında yer alan olayları ihtiva eden gazeteleri ve özel mesajları Ankara’ya ulaştırdılar. Bu haberler Türkiye’deki kamuoyunu ayağa kaldırmıştır. Ankara’da tedavileri tamamlanan yaralıların Kıbrıs’a dönüşlerinde Rumların tevkif edeceği haberi üzerine konu ile yakından ilgilenen o günün bayraktarı Kenan Çoygun Paşa’nın başarılı müdahalesi ile tedavisi tamamlanan yaralıların 5 Şubat 1964’de güvenlik içerisinde adaya dönmelerini sağladı. Vural Türkmen bu tarihten sonra Sarı Petek 3’ün 55’inci Bölüğe dönüşmesi üzerine bölüğün 4’üncü Takım Komutanı oldu. 55’inci Bölük 4’üncü Takım Komutanı iken görevlerinde son derece sorumluluk ve titizlikle yerine getiriyordu. Son derece detaya önem veriyordu. Yaptığımız birçok toplantılarda toplantı sonunda ayrılırken birkaç dakika sonra geriye dönerek “birkaç husus daha var” yaklaşımı ile daima detay üzerinde hassasiyetle durdu ve görevlerini başarı ile sürdürdü. Daha sonra 77’nci Bölük Komutanlığına atandı. O görevini müteakip sivil göreve atanarak Londra’daki temsilciliğimizde Ataşe olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığının Abudabi’deki ilk temsilcisi oldu. 1974 Mutlu Barış Harekatı’nda seferi kadroda görev yaptı. Uzun süre Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Genel Başkanlığını yaptı. Değerli dava arkadaşımıza Allah’tan gani gani rahmet, aile efradı ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Ruhu şad mekanı Cennet olsun”