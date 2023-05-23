TMT’nin kurucularından Tümgeneral Karabelen anıldı

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucularından merhum Tümgeneral Daniş Karabelen, vefatının 40’ıncı yıldönümünde anıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde yer alan anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, Karabelen’in kızı Özcan Atamert ile torunu İlknur Boray da yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, açılış konuşmasını Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği adına Çetin Serez yaptı.

-Serez

Serez, efsanevi TMT’nin efsanevi komutanının Kıbrıs Türk halkı için ayrı bir önemli olduğunu belirterek, “Daniş paşamızı saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Karabelen’nin özgeçmişi ile Kıbrıs Türk halkı için yaptıklarını anlatan Serez, Karabelen paşanın TMT’nin kurulmasını sağladığını, mensupların eğitilmesi ve Kıbrıs Türk halkının can mal ve namusunu korumak amacıyla her safhada görev yaptığını belirtti.

TMT’nin Mehmetçik ile birlikte mücadele vererek KKTC’yi kurduğunu ve KKTC’nin sonsuza dek yaşayacağını ifade eden Serez, bayrak ve vatan uğruna canını veren tüm şehitleri andı.

-Bayar

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve bugünkü özgürlük egemenlik ve bağımsızlığının sağlanması konusunda önemli hizmetleri olan TMT’nin kurucusu “5 kıtanın paşası” olarak da anılan Karabelen paşayı andıklarını belirtti.

Bayar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlattı, Dr. Küçük ve Denktaş’ın mücadelesini anımsattı, mücadeleler sonrası Karabelen’in TMT’yi kurduğunu söyledi.

Bu tarihi karar sonrası Kıbrıs Türk halkının sağlam bir savunma ve mücadele yapılanmasına girdiğini, 1974’ün gerçekleşmesine de zemin hazırladığını ifade eden Bayar, Karabelen’in ne yazık ki KKTC’nin ilanını göremediğini ancak devletin doğuşunda emek ve mücadelesi olan paşanın hiçbir zaman unutulmayacağını, kalplerindeki ve ülkedeki şanlı yerinin her zaman korunacağını vurguladı.

-Atamert

Karabelen’in kızı Özcan Atamert de, devlet erkanına kendisine gösterilen ilgiden ötürü teşekkür ederek, anma törenine katılan herkese teşekkür etti.

Atamert, babasının ikinci vatanının Kıbrıs olduğunu ifade ederek, babasının annesi ile birlikte Kıbrıs Türk halkı için çok mücadele verdiğini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları için yazdığı şiiri okuyan Atamert, anılarını anlattı, şehitleri, verilen mücadeleyi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade ederek, yüzyıllar öncesinde başlayan mücadelelerinin bağımsızlık egemenlik özgürlük içinde KKTC’nin kurulmasıyla tamamlandığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ve bugün de birlikte hareket ettiklerini ifade eden Üstel, Türkiye ile daha güzel günlere yürüyeceklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, şehitleri rahmetle gazileri de minnetle anarak, Karabelen paşa ve TMT’nin mücadelelerini yaşatacaklarını kaydetti.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, şehitlere rahmet, gazilere uzun ömürler diledi, Türk milletinin kahramanları sayesinde bugün başının dik bağımsız hür egemen olduğunu kaydetti.

Karabelen paşanın da bu kahramanlardan biri olduğunu ifade eden Töre, Karabelen paşanın Türk milletine 5 kıtada hizmet verdiğini, Türk bayrağını yere düşürmediğini vurguladı, rahmetle andı, devlete sımsıkı sarılacaklarını vurguladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Karabelen paşayı andı, KKTC’ye her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Annan Planı sonrası Cenevre görüşmelerinde kendi değerlendirmesine göre “büyük tehlike atlatıldığını”, çünkü oyunlarla Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkarılmaya çalışıldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında çektiği acılar ile verdiği mücadeleyi anımsatan Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bugünlere geldiklerini, bugün bağımsız egemen hür bir şekilde yaşam sürdüklerini belirtti.

Tatar, 1960 anlaşmaları olmasa bugün Kıbrıs’ın Yunan adası olmuş olacağını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının o yıllarda ortaya koyduğu büyük mücadelenin unutulmayacağını vurguladı, Daniş paşa ve TMT mensuplarını saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta ancak iki egemen eşit devletin işbirliğine dayalı bir çözüm olabileceğini ifade ederek, KKTC’nin bölgedeki ve Türk dünyasındaki değerinin ve öneminin arttığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve devletinin değerinin iyi bilinmesi yanında mücadelesinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye verdiği desteğin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından milli mücadelede görev yapan ve madalyasını alamayan mücahitlere madalyaları verildi.