Tokatlıoğlu: “Hükümet edenler devletin itibarını yerle bir ediyor”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Başbakan ile Maliye Bakanı’nın birbirinden farklı açıklamalar yaptığını ifade ederek, bunun “hem siyasete hem de devlete olan inancını sarstığı” görüşünü savundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu katıldığı bir televizyon programında, ülkede yapılan zamları değerlendirdi.

Tokatlıoğlu, üretici için nerdeyse her girdinin maliyetinin yüzde 100 arttığını belirtti. Başbakan ile Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklamaların arasında “tutarsızlık” olduğunu ve bunun “siyaset kurumunu zedelerken, devlete olan inancını da sarstığını” savunan Tokatlıoğlu şöyle konuştu:

“Hane halkı tarafına bakıldığında; asgari ücretle geçinen bir kişinin son zamlardan sonra elektrik faturalarını ödeyebilmesi neredeyse imkansız. Sayın Başbakan, konuya ilişkin yaptığı birbirinden farklı açıklamalarla devletin itibarını yerle bir ediyor, devlete olan inancımızı da sürekli olarak sarsıyor. Bakanlar Kurulu kararları, oy çokluğuyla değil, oybirliğiyle alınır. Her bakan onay vermediği sürece Bakanlar Kurulu onayı da alınmamış olur. Sayın Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakan’ın açıkladığı zam üzerinden indirim kararı alınırken Bakanlar Kurulu’nda yok muydu? Elbette vardı. Rakam verilerek ayrıntılı bir açıklama yapıldığına göre bir karar alındı demektir. Sonrasında Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklama halkın kafasını karıştırdı. El-Sen’le yapılan anlaşmada da benzer durum yaşandı. Başbakan, Maliye Bakanı’na ulaşamadıklarını söylüyor, Maliye Bakanı ulaşıldığını ama imzalamayı uygun bulmadığını söylüyor. Ortada ciddi bir güven sorunu vardır. Biz kime inanacağız? Devletin hangi otoritesine inanacağız? Toplum olarak devlete sarılma ihtiyacı hissettiğimiz bu zor günlerde, hükümet edenlerin bu kadar sorumsuz davranmaları hem siyasete inancı sarsıyor hem de devletin itibarını yerle bir ediyor.”

“KÖTÜ YÖNETİMİ DURDURMANIN YOLU TÜM SEÇMENLERİ SANDIĞA GİTMEYE İKNA ETMEKTEN GEÇİYOR”

Ülkede herkesin gelecek kaygısı taşıdığını, bunu aşmanın yolunun ise kötü yönetim anlayışından kurtulmak olduğunu ifade eden Tokatlıoğlu, seçmenlerin yarısının sandığa gitmediğine işaret etti ve seçimlerde sandığa katılımın artmasını sağlamak gerektiğini vurguladı. Tokatlıoğlu, “Bunu değiştirmek, seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek biz siyasi partilerin görevidir. Bu ikna süreci de mikro örgütlenmeyle başarılabilir diye düşünüyoruz” dedi.

“BU ÜLKENİN İHTİYACI SAĞ-SOL İDEOLOJİ BELİRLEMEK DEĞİL, TOPLUMSAL VE SİYASİ DÖNÜŞÜMDÜR”

Mevcut Seçim ve Halk Oylaması Yasası’yla bir partinin tek başına iktidar olmasının mümkün olmadığına işaret eden Tokatlıoğlu, Halkın Partisi’nin, bu ülkenin kurumlarının iyi yönetilmesi durumunda ayağa kalkabileceğini kanıtladığını ifade etti. Tokatlıoğlu, “Bu ülkede ihtiyaç olan ideoloji belirleme değildir. Halkın Partisi’nin üyeleri arasında sağ ideolojiye sahip kişiler de var, sol görüşlü de var. Bizim önceliğimiz ülkede toplumsal ve siyasal dönüşümü sağlayabilmektir” ifadelerinde bulundu.