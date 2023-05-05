Tokatlıoğlu: “toparlanmak zor olacak”

Halkın Partisi MYO Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu “Sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle bu ülkeyi bilimsel bir şekilde yönetebilecek kitleleri bir araya getirmeliyiz. Yok olan kendi geleceğimizdir. değerlerimiz, kültürümüz yok oluyor. Bunlara sahip çıkmazsak telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacak. Her gün bir kurumumuzu kaybediyoruz. Toparlanmak zor olacak” dedi.

Tokatlıoğlu, katıldığı bir televizyon programında ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eğitim ve sağlık alanında yaşanan sıkıntılarla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tokatlıoğlu “Gayri meşru hükümet bizlere bunu reva görüyor. Çocuklarımız çadırda çamurda eğitim görecek, hastanelerde sıra var. Biz bunun karşısında ne yapmalıyız? Sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle bu ülkeyi bilimsel bir şekilde yönetebilecek kitleleri bir araya getirmeliyiz. Yok olan kendi geleceğimizdir. değerlerimiz, kültürümüz yok oluyor. Bunlara sahip çıkmazsak telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacak. Her gün bir kurumumuzu kaybediyoruz” şeklinde konuştu.

DAÜ, Mağusa Limanı ve Maraş’la ilgili atılacak adımların duyulmaya başladığını söyleyen Tokatlıoğlu “Hep birlikte oturup kafa yormak zorundayız. Neden bu duruma geldik, ne yapabilirizi oturup konuşmalıyız. Aksi takdirde toparlanmak zor olacak” dedi.

Ekonomi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tokatlıoğlu “Pahalılıkta kullandığınız para birimiyle ilgili müdahale yapamıyorsanız hayatı ucuzlatmanın yolunu bulmalısınız. Insanların sabit giderlerinin rahatlamasını sağlamalısınız. Fon, vergi, KDV sıfırlaması getirilerek bunların raftaki takibi sağlanmalı. Özellikle temel tüketim malzemelerinde vergilerin sıfıra indirilmesi, fonların kaldırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı’nın Ekim ayında fon uygulamasının kaldırılacağı yönünde çalışma başlatacağını söylediğini ama hala uygulamaya geçilmediğini belirten Tokatlıoğlu “Fon indirimi yapmak yerine bazı ürünlerde de fon oranları artırıldı. Kamu ekonomiden kaçırdığı kaynakları özel sektörden alıp giderlerini karşılasın diye böyle şeyler yaptılar. Yüzde yüzlerin üzerinde enflasyon yaşarken hala üzerinde çalışmaları inanılır gibi değil” dedi.