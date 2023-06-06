TOLES sınavı DAÜ’de yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 3 Temmuz Pazartesi günü, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı’na (TOLES) ev sahipliği yapacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ’de düzenlenecek sınava, 22’si yüz yüze, 3’ü ise çevrim içi olmak üzere toplamda 25 aday katılacak.

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ-SEM iş birliği ile 2012 yılından beri yapılan TOLES Sınavı; adaylara gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında iş olanakları sunuyor.

Sınava KKTC ve Türkiye’de çalışan avukatlar ve tercümanlar giriyor. Sınava hazırlık kursu koordinatörlüğünü yürüten Peril S. Emiroğluları kursların 16 Mayıs itibarı ile çevrim içi olarak başlatıldığını belirtirken, kurs içeriğinin toplamda 16 saatten oluştuğunu ve dört hafta süreceğini aktardı.

Emiroğluları, sınava girecek olan tüm adayların birbirinden değerli olduğunu ifade ederek tüm adaylara sonsuz başarılar diledi.