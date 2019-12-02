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Topçu atışları yapılacak

Topçu atışları yapılacak
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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bugünden başlayarak 13 Aralık’a kadar topçu atışları yapılacak.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, atışlar, saat 08.30’dan 18.00’a kadar; batıda Beyköy -Değirmenlik hattı uzanımı, doğuda Yeniceköy-Kalavaç Köyü 1 km doğusu-Alevkaya Orman Bölge Şefliği 2 km doğusu hattı uzanımı, kuzeyde Meryem Kaya Tepe-Gölek Sırtı 1 km güneyi-Karaağaç Köyü 1 km güneyi uzanımı hattı, güneyde Beyköy-Yeniceköy-Geçitkale hattının kuzeyinde olacak.

Açıklamada, vatandaşlardan “can ve mal güvenliği açısından atış alanına girilmemesi” istendi.

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