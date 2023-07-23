Topçuköy Şehitleri anıldı

Millî mücadele yılları ve Mutlu Barış Harekâtı sırasında hayatını kaybeden Topçuköylü 9 şehit için Topçuköy Şehitliği’nde dün (22 Temmuz) akşam töre düzenlendi. Saygı duruşu ve saygı atışının yapılmasıyla başlayan şehitlikteki tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Şehitlikteki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, Topçuköy Muhtarı Yusuf Hacıoğlu, Topçuköy Millî Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği, TMT Mücahitler Derneği, Topçuköy şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

TOPÇUKÖY ŞEHİTLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşasın, ay yıldızlı bayrağımız gururla dalgalansın diye gözlerini bile kırpmadan kahramanca mücadele eden, bu mücadeleler sırasında şehit olan Topçuköy Şehitleri, düzenlenen törenle anıldılar. Elvin Kont ve Elisa Osum isimli çocukların şehitleri anlattığı şiirlerini okudukları Topçuköy Şehitliği’ndeki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı.

TATAR: “TEK İSTEĞİMİZ BARIŞTI, MEHMETÇİK’İN 1974’TE ADAYA GELMESİYLE BARIŞ BAŞLADI”

Bugün bu topraklarda bağımsız, özgür ve hür yaşayabiliyorsak, bu onurlu yaşamı şehitlerimize borçluyuz diyerek vatan savunması sırasında Topçuköy’de hayatını kaybeden şehitleri anarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ta tek isteklerinin barış olduğunu, barışın da 1974’te Mehmetçik’in Adaya gelmesiyle başladığını söyledi. Barış ile birlikte bu topraklarda huzur başladığını da söyleyen Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar ortaya koyduğu iyi niyetin her zaman reddedildiğini hatırlattı, Kıbrıs’ta federal temelli bir anlaşmanın söz konusu olmadığını bir kez daha ifade etti.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığının kırmızı çizgileri olduğunu ve bunlardan asla taviz vermeyeceklerini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı bir anlaşmadan yana olduklarının da altını çizdi.

SADIKOĞLU: “NAMUSUMUZU VE ŞEREFİMİZİ KORUMAK İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER”

Topçuköy Şehitliği’nde düzenlenen anma töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise ki, vatanı, milleti, bayrağı için, şehadet şerbetini içmiş Topçuköy Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri anarak konuşmasına başladı. Topçuköy Şehitlerinin de adadaki diğer tüm şehitler gibi, bayrağı dalgalandırmak, vatan toprağını korumak, özgürce, bağımsızca yaşamak ama en önemlisi de Kıbrıslı Türklerin namusunu ve şerefini korumak için canları pahasına mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, konuşmasının

devamında ise şunlara yer verdi: “1878 yılında Kıbrıs’ın İngilizlere kiralanması ile özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine başlayan Kıbrıs Türkü, bu onurlu mücadelesini, 20 Temmuz 1974 yılına kadar devam ettirdi. Bu onurlu mücadele sayesinde ise resmen vatan toprağımızda bizlere bir soykırım yaşatmak isteyen, bağnaz düşüncelere ve düşmanca duygulara sahip Rum Yönetiminin insanlık dışı zulmü, Kıbrıslı Türkler’in her zaman başı dik ve onurlu bir duruş sergilemesi sayesinde ve tabii ki Anavatan Türkiye’mizin 20 Temmuz günü ülkemize gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekâtı sayesinde son bulmuştur. Bu vesileyle; her zaman yanımızda olan, gücümüze güç katarak, Kıbrıs Türkünün adada var olduğunu ve hep var olacağını daha güçlü bir şekilde dile getirmemize vesile olan Anavatan Türkiye’mize şükranlarımı sunuyorum.”

SADIKOĞLU, ŞEHİTLERİ TEK TEK ANDI

Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise Millî mücadele yılları ve 20 Temmuz 1974’te, Mutlu Barış Harekatı sırasında, bayrağı için, vatanı için, insanı için gözünü bile kırpmadan kanlarıyla suladıkları vatan toprağına düşerek şehitlik mertebesine ulaşan Orhan Salih’i, Mehmet Emin Hüseyin’i, Bekir Mustafa Bahalı’yı, Fuat Gülali’yi, Kamil Ahmet Uçanok’u, Mahmut Mehmetali Öztilkiler’i, Hasan Mustafa Karabuba’yı ve halen Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından naaşlarına ulaşılmaya çalışılan; İsmail Balcı’yı, Ahmet Ali Osman Uçanok’u bir kez daha rahmet ve minnetle andı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA OKUNDU, KARANFİLLER BIRAKILDI

Topçuköy Şehitliği’nde düzenlenen törende şehitlerin ruhları için dua okundu. Tören, İskele Belediyesi tarafından hazırlanan karanfillerin şehitlerin kabirlerine bırakılmasıyla son buldu.