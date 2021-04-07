Toplanıp okey oynayan 4 kişi hakkında yasal işlem

Gazimağusa’da dün gece, F.B.’nin (E-24), kendisiyle aynı yurtta kalan bir kişinin odasına hırsızlık yapmak maksadıyla girdiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı tutuklandı.

ÇALIŞIRKEN MERDİVENDEN DÜŞEN ŞAHIS, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yeniboğaziçi’nde, 25 Martta merdiven üzerinde çalıştığı sırada düşerek ağır şekilde yaralanan ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altında bulunan Jahangir Alam (E-46), dün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TOPLANIP OKEY OYNAYAN 4 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca bir binada toplanarak okey oynadığı tespit edilen 4 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.