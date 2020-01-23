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Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
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Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi LTD Şti ile Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (TÜRK-SEN) bağlı GIDA-SEN arasında 2020 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların ücret ve sosyal menfaatlerine gerekli artışlar verilerek günün koşullarına uygun hale getirildiğini kaydetti. 
Çalışanların daha sağlıklı,huzurlu ve daha güvenli bir şekilde çalışmaları için bir takım yeni düzenlemeler yapıldığını belirten Bıçaklı, şirkette çalışanlarla işveren temsilcileri arasındaki huzur ve güvenden dolayı işyerinin rantabl çalıştığını ifade etti. 
Bıçaklı, bundan dolayı tütün fabrikasına günün koşullarına uygun olarak yeni yatırımlar yapıldığını, üretimin artırılması konusunda gerek işveren vekilleri gerekse çalışanların göstermiş olduğu performanstan dolayı tütün fabrikasının her geçen gün bir adım ileriye gittiğini belirtti. 
Bıçaklı, “Ayrıca devlete vergi mükellefiyetini bir tamam yerine getiren çalışanların sosyal yatırımlarını gününde bir tamam yatıran örnek bir işyerimizdir. Bu gibi işyerlerine gerek devletin gerekse toplumun sahip çıkması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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