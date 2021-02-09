Toplu Taşımacılar Birliği'nden "Araçlı eylem" uyarısı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, pandemi döneminde hükümetten yapmış oldukları taleplere hiçbir cevap alamadıklarını duyurdu.

Birlik, hükümetin açıklamış olduğu ekonomik pakette taleplerine hiçbirine cevap alamadıkları gibi görüşecek muhattab da bulamadıklarını dile getirdi.

Birlik Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Özsezer tarafından yazılı açıklamada, dünyayı yakıp kavuran bu covid -19 hastalığı döneminde bile Hükümet edenlerin toplu taşımacılık sektörüne uzak baktığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

adeta bizleri gözden çıkartmış ve ne haliniz varsa görün mantığındadır. Artık bu süreçten itibaren bıçak kemiğe dayanmış olup evimize ekmek götüremeyecek duruma gelmişken Eylem yapmamız kaçınılmaz olmuştur . Pandemiyi de düşünerek her şeyden önce sağlık mantığı ile tam kapanma yasağı bittikten sonra yönetim kurulumuzun kararı ile tarihini daha sonra tüm kamuoyu ile paylaşacağımız bir gün de Meclis ve Başbakanlık önünde araçlı eylem yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz. “

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, taleplerini şöyle sıraladı:

1-Mart 2020 tarihinden itibaren hiç hareket etmeyen araçlarımız mevcut iken bu süreç te pandemiden etkilenen araçların seyrüsefer , muayene belgesi , t izin belgelerinin ödememesini. Pandemi döneminde Sosyal Sigorta , İhtiyat Sandığı ödemelerinden işletmeler olarak muaf tutulmasını

2-Kredi taksitlerimizin Haziran ayına kadar faizsiz ertelenmesi , Çeklerin Takas işleminin Haziran ayına kadar durdurulmasını

3-Milli Eğitim Bakanlığına yapılan taşımacılığın devlet tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulduğundan biz işletmecilerin okul açılmadan önce ciddi yatırımlar ile elimizdeki tüm parayı ve hatta borçlanarak araçlarımıza masraflar yaptık. Bu kapanmadan sonra geçmiş yıldaki sözleşme bedellerinin hayatımızı idame ettirebilmek için devlet bütçesi yapılırken Eğitim Bakanlığının bütçesine taşımacılık için ayrılan kalemden % 50 sini tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında ki alacaklarımızın ivedi olarak ödenmesi

4-Turizm Taşımacılarına tıpkı Turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelere verilen hibe gibi ki bu ödemelerin yapılmasına K.T.T.T.B.Derneği olarak hiçbir itirazımız yoktur o işletmelerin de hakkıdır ve ihtiyacı vardır . Fakat Acente ile Hotel İşletmecileri ile ayni kaderi paylaşan turizm taşımacıları olan meslektaşlarımıza can suyu olacak bir miktar hibe taleplerimiz arasında idi

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 12:47