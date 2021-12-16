"Toplu taşımayı durduracağız"

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetle görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadığını, pazartesi günü ülke genelinde süresiz toplu taşımacılığı durdurma eylemine gideceklerini açıkladı.

“TOPLU TAŞIMACILIĞI DURDURACAĞIZ”

Yazılı açıklamasında, “Toplu taşımacılığı ülke genelinde durduracağız. Eylemimiz çözüme ulaşana kadar süresiz devam edecektir” ifadelerine yer veren Topaloğlu, hükümetle yapılan görüşmelerin başarısızlığa uğradığını bildirdi. TL’nin değer kaybının sürdüğünü, akaryakıt zammının ise otomatiğe bağlandığını kaydeden Topaloğlu, “Öğrenci de taşımayacağız, turist de” vurgusu yaptı.

“FERYADIMIZ GİRDİLERİN SABİT KALIP, GİDERLERİN ARTMASINA”

Topaloğlu, feryatlarının dolara ya da akaryakıtın artmasına değil, girdilerin sabit kalıp, giderlerin artmasına olduğunu kaydetti.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, “Giderlerin artıp, gelirlerin sabit kalması, ölüm fermanıdır. Ölüm fermanını pazartesi günü yapacağımız toplu taşımacılığı durdurma eylemiyle duyuracağız” dedi.