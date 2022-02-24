Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, “toplu yaşamda sınırsız özgürlük yoktur” görüşünü paylaştı.

Dernek, yazılı açıklamasında, hangi gerekçe ile olursa olsun, “düşünce özgürlüğü” adı altında, “toplum fertlerinin değer ve kutsallarının, ordu, polis ve devletin bekasının olmazsa olmazı olan güvenlik kurumları ile bu kurumların yönetici ve mensuplarının şeref ve itibarını ayaklar altına alma hürriyetinin hiç kimsede olmadığına” işaret etti.

Dünya üzerinde böylesi tavır ve eylemleri cezalandırmayan herhangi bir devlet olmadığını savunan dernek, bu nedenle, Güvenlik Kuvvetlerinin yöneticileri ve binaları hakkında “ahlâksızca” nitelemelerde bulunan bir şahıs aleyhine komutanlık tarafından ceza davası başlatılmasını “çok isabetli” bulup, desteklediğini kaydetti.

Dernek, hükümete de şu çağrıda bulundu:

“Derhal mevcut yasalar çalıştırılarak, ve/veya, yasal boşluklar bir an önce doldurularak Kıbrıs Türk halkının millî değerlerine, kutsallarına, devletin kurum ve kuruluşları ile idarecilerinin şeref, saygınlık ve itibarına uzun süreden beri musallat olanlara yasal yollardan hadleri artık bildirilmeli, böylelikle halkı asker ve askerlikten soğutarak bir nevi düşmana askerlik yapanların, fertlerin özüne/devletine olan sevgi ve bağlılığını ortadan kaldırmak için durmaksızın nefret kusanların ve devlet aleyhine fitne fesat yaymanın önüne yasal duvarlar örülmeli, bu gibi eylemlerde ısrar edenlerin Yargı tarafından ibretlik cezalara çarptırılmaları sağlanmalıdır.”