"Toplum sağlığı ile oynanmasının önüne geçin"

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Sağlık Bakanı’na açık mektup yazarak, hükümete baskı yapmasını ve toplum sağlığıyla oynanmasının önüne geçmesini istedi. Birlik ayrıca bakandan Dünya Sağlık Örgütü’nün ciddi uyarılar yaptığı bu günlerde sağlık çalışanlarının önerdiği önlemler alınmadan, hiçbir riskli ülkeye kapıların açmamasını güçlü bir şekilde dile getirmesini istedi.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, mektubunda, Mart ayından beri ülkenin birinci gündeminin, dünyayı etkisi altına alan Covid 19’un sebep olduğu küresel pandemi olduğuna işaret ederek, “Bu süreçte gerek ülke olarak kapılarımızı dış dünyaya erken kapatmamız, gerekse halkın duyarlı davranışları sayesinde ülkede tek tük vakalar görüldü” ifadesini kullandı.

Dünyaca tanınmayan ülkenin son aylardaki sıfır vaka sayısıyla birçok uluslararası çevrede ismini duyurduğu kaydedilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Hükümet, defalarca kuracağını açıklamasına rağmen pandemi hastahanesini kurmadığı gibi, pandeminin tüm dünyada ikinci bir dalgayla yeninden yayılması olasılığını göz ardı ediyor. Bu konuda bir girişimde bulunulmadığı gibi, hiçbir ciddi önlem almadan kapıları 1 Temmuz’da açmayı planlamaktadırlar.. Ne ekonomik, ne de sağlık ekipmanı açısından küresel bir salgının altından kalkamayacağımızın bilinmesine karşın böylesi riskli bir adım atmak, tüm ülke insanının sağlığı büyük bir tehlikeye atılacak”

Mektup, şöyle devam etti;

“Sizin oluşturduğunuz bilim kurulu üyeleri, sağlık kuruluşları ve farklı kurum ve kuruluşların bu konuya sürekli olarak dikkat çekmelerine karşın henüz bu konuda hükümetten doyurucu bir açıklama gelmemiştir. Maalesef kapıların kapalı olduğu bu dönemde halkı evlere kapatmanın dışında hiçbir ciddi önlem alınmamış ve varolan hastahanelerden hiçbiri bir pandemi hastahanesi olarak düzenlenlenmemiştir. Kendimizi dünyadan sonsuza kadar izole edemeyeceğimiz ve birçok sektörde yaşanan ekonomik kayıpların biran önce asgariye indirilebilmesi için kapıların açılması gerektiğinin bilicindeyiz ancak sizin bir politikacı olmadan önce değerli bir sağlık çalışanı olmanız, ve bir bilim insanı olarak tehlikenin boyutlarını bildiğinizden emin olduğumuz için sizden Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak bu konuda hükümete baskı yapmanız ve toplum sağlığıyla oynanmasının önüne geçmenizi ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün ciddi uyarılar yaptığı bu günlerde sağlık çalışanlarının önerdiği önlemler alınmadan hiçbir riskli ülkeye kapılarını açmamasını güçlü bir şekilde dile getirmenizi bekliyoruz”