Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler'den Aydınköy'de toplantı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Aydınköy’de üye ve sempatizanlarla bir araya geldi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP-YG'nin yeni kadrolarla kendini geleceğe hazırladığını, program ve projelerle bu yolun yürüneceğini belirtti.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Aydınköy'de düzenlenen yemekli toplantıya, TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip ile diğer yetkililerin yanı sıra üye ve sempatizanlar katıldı.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı konuşmada; çözüm, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktalarında her türlü işbirliğine, diyalog kurma çağrılarına açık olduklarını kaydetti.

TKP'nin geleneğinden gelen insanlar olarak kendileriyle yürümek isteyen herkesle çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Çakıcı, partiyi olası erken bir seçime hazır hale getirdiklerini, toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek ve toplumu ileriye taşıyacak program, plan ve projelerle bu yolu hep birlikte yürümek istediklerini söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, daha önce kamuoyuna açıkladıkları gibi duruşlarının belli olduğunu, kendi geleneklerinden gelen Mustafa Akıncı'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte referanduma sunulacak olan Anayasa değişikliği konusunda ise Parti Meclisi'nin “Hayır” deme kararı aldığını ifade eden Çakıcı, UBP, CTP ve HP'yi eleştirdi.

Lefkoşa ve Mağusa kongrelerini tamamladıklarını, Güzelyurt, İskele, Girne ve Lefke'de ise hazırlık çalışmalarına hız verdiklerini belirten Mehmet Çakıcı, “Büyük düşüneceğiz çünkü birlikte güçlüyüz” dedi, geçmişte yaptığı çalışmaları anlattı.

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu da konuşmasında, salgın nedeniyle halkın evlerine kapanmak zorunda kaldığı bir süreç yaşandığını, toplantının yüz yüze yapılmasının bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Ülkede yürünecek daha çok yol olduğunu kaydeden Davulcu, yıllardır “her şey güzel olacak” sözlerinin hep söylemde kaldığını, güzel olması için örgütlü mücadelenin şart olduğunu, siyasi partilerin bu amaç için var olduğunu söyledi.

Davulcu, bu mücadeleyi el birliğiyle, omuz omuza sürdürme gerekliliğine işaret etti.