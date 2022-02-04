Din Görevlileri Sendikası, Afrika gazetesinin dünkü sayısında yer alan karikatürün kin ve nefret oluşumunu teşvik ettiğini kaydetti
Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, karikatürle ilgili açıklamasında, “İslam âleminin mübarek ve kutsal kabul ettiği üç ayların başı ve Regaip Kandili gününde, İslam’a ve onun temsilcisi kurumlara, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına adi bir karikatürle saldırıldı” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türkünün dinine ve anavatan Türkiye’ye bağlı bir halk olduğunu ifade eden İşkey, “Böyle yaparak tabiri caizse toplumun sinir uçlarıyla oynamak suretiyle toplumda huzursuzluğa, kin ve nefret oluşmasına sebep oluyorlar” dedi.
İşkey, söz konusu yayınlar hakkında yetkilileri göreve çağırdı.