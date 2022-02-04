Din Görevlileri Sendikası, Afrika gazetesinin dünkü sayısında yer alan karikatürün kin ve nefret oluşumunu teşvik ettiğini kaydetti

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, karikatürle ilgili açıklamasında, “İslam âleminin mübarek ve kutsal kabul ettiği üç ayların başı ve Regaip Kandili gününde, İslam’a ve onun temsilcisi kurumlara, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına adi bir karikatürle saldırıldı” ifadelerini kullandı.

Gazetenin Türkiye ve İslam dünyasıyla ilgili yayınlarına işaret eden İşkey, “Yapılan bu ve benzeri eylemlerin basın özgürlüğü ve insan hakları ile alakası yoktur. Basın özgürlüğü isteyenin istediğine her türlü aşağılama karalama ve yalan haber yapmak değildir” dedi.

Kıbrıs Türkünün dinine ve anavatan Türkiye’ye bağlı bir halk olduğunu ifade eden İşkey, “Böyle yaparak tabiri caizse toplumun sinir uçlarıyla oynamak suretiyle toplumda huzursuzluğa, kin ve nefret oluşmasına sebep oluyorlar” dedi.

İşkey, söz konusu yayınlar hakkında yetkilileri göreve çağırdı.