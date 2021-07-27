Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor

üvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 450’nci yıl dönümü münasebetiyle 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlama etkinlikleri düzenleniyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan kutlama etkinlikleri 1 Ağustos’a kadar sürecek. Bu kapsamda KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.
MUKAVEMET YOL KOŞUSU
ATATÜRK ANITLARINA ÇELENK KONULACAK
Kutlama etkinlikleri kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde ise saat 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.