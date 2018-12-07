"Toplumsal seferberlik için hazırız"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ülkede yaşanan ve ölümlere sebebiyet veren sel felaketiyle ilgili olarak kendilerine düşen görevin , yaşanan tüm bu olumsuzluklardan, yaşamsal dersler çıkarmak, bir yandan kalkınmayı sağlarken diğer yandan da doğayla uyumlu, ülke fiziki şartlarına uygun bir yapılaşma modelini hayata geçirmek adına ciddi planlar üretmek için çalışmak olduğunu vurguladı.



KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gelecek nesillerin bizlerin yaşadığı bu acıları yeniden yaşamamaları için bu bizlere yüklenen en büyük sorumluluktur” denildi ve Oda’nın toplumsal seferberlik içinde hasar ve kayıpların üstesinden gelinmesi konusunda hazır olduğu bildirildi.



Yaşananların bir kez daha küresel iklim değişikliğinin her geçen gün kendini daha da fazla hissettirdiğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs Türk halkı, zorlu süreçlerde kucaklaşmayı bilen, yardımlaşmayı bilen, kadirşinas bir halktır. Yaşadığımız bu kötü günleri birbirimize kenetlenerek aşacağımızdan şüphemiz yoktur. İnanıyoruz ki devletimiz de, devlet olma gereğini yerine getirerek, selde mağduriyet yaşayan insanlarımıza kucak açacak, onların yanında duracak ve mağduriyetlerinin hafifletilmesini sağlayacaktır. Bu vesile ile bir kez daha yaşanan bu afette yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelere ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Selde ciddi zararlara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderirken, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak toplumsal seferberlik içinde hasar ve kayıpların üstesinden gelinmesi konusunda hazır olduğumuzu bildiririz”.