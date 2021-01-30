“Toplumun kamu-özel sektör olarak ayrışmasından huzursuzuz”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), toplumun kamu-özel sektör olarak ayrışmasından ve kavga etmesinden son derece rahatsızız ve huzursuz olduklarını, kamu ile özel sektörlerin birbirinden ayrıştırılamayacak, itibarının korunması gereken yapılar olduğunu kaydetti.

Bu hale düşülmesinin ana sorumlusu olarak gördüğü siyaset kurumuna çağrıda bulunan İŞAD, “Vakit kaybetmeden toplumun geleceği ve devletin itibarı için kamu ve özel arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir dengeye oturtunuz” dedi.

İŞAD, çözümü ise “cesur, öngörülü, ahlaklı, namuslu ve teknik donanımlı insanların ülkeyi yönetmesi” olarak ifade etti.

“KAMU-ÖZEL ARASINDA GÜVENSİZLİK İLE KAVGA VAR; SAYGI YİTİRİLDİ”

İŞAD Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Töre, yazılı açıklama yaparak kamu ve özel sektör arasında güvensizlik ile kavga olduğunu ve saygının yitirildiğini savundu.

Töre, kamuda işe gitmeden maaş alan, işe keyfine göre başlayan, işten istediği vakit ayrılan, bulunduğu mevkiyi babasından kalan çiftlik sanıp vatandaşa- iş sahiplerine hor davranan, kasıtlı işini yapmayan, liyakata bağlı değil tanıdığa göre mevki, makam sahibi olan, devlet olanaklarını kendi menfaatlerine kullanan, bile isteye yanlış işler yapıp devleti milyonlarca lira zarara uğratan, iş sahibi-maaşı olup, dışarda da özel iş yapan ve esnafın ekmeğiyle oynayan kişiler olduğunu ileri sürdü.

Töre, kamuda çok çalışkan, vatandaşa güler yüzle davranan, iş insanına yardımcı olan, bulunduğu mevkiye liyakatla gelen, işe vaktinde gelen işten vaktinde ayrılan, iş arkadaşlarına saygılı olan, astını ezmeyen üst ünü sayan, devletine insanına sevgisi saygısı hayrı olan memurlar da bulunduğunu ifade etti.

Kamu çalışanlarının da özel sektörde azınlık bir tüccar grubu ve büyük işletmeye güveninin kalmadığını iddia eden Töre bunun nedenlerini ise şöyle sıraladı:

“Özel’de devlet imkanlarını siyaset kurumu sayesinde sömüren, sanayi arsalarını 10’ar 20’şer alıp hiçbir şey yapmadan satan ve servet sahibi olan, ihale alıp, aldığı ihaleleri şartnameye uygun yapmayan ama tam ödenen, aldığı ihaleyi daha başlamadan ödenen, milyonlarca lira kazandığı halde kendini zararda gösteren işletmeler, 2’ye aldığını 12’ye satarken vicdanı sızlamayan, paranın verdiği güçle yanında çalışanları ezen ve egosunu şişiren patron, kazandıkça doymayan ama her zaman ağlayan kişiler vardır.”

Töre, özel sektörde de kazandıkça paylaşan ve çoğalan, hak yemeyen, vergisini ödeyen, yasalara uyan, düşünen-üreten-ülkeye değer katan, zor şartlara rağmen ayakta kalmayı başarabilen iş insanları ve işletmeler olduğunu da kaydetti.

“YAPANIN YANINA KAR KALIR İSE BU DÜZEN DEĞİŞMEZ, KAVGA BİTMEZ”

“Kamudaki kötü memur cezalandırılmıyor, iyi memur mükafatlandırılmıyor ise, özel sektörde haksızlığa, hırsızlığa, arsızlığa göz yumulur ve cezalandırılmaz ise, kamuda ve özelde yapanın yanına kar kalıyor ise, bu düzen değişmez ise bu kavga bitmez” diyen Töre toplumun bu şekilde ayrışmasından ve kavga etmesinden son derece rahatsız ve huzursuz olduklarını dile getirdi.

Töre şunları kaydetti:

“Bu ülkeye yatırım yapan, değer katan, iş ve aş veren, yasalara uygun hareket eden, vergisini ödeyen tüm iş insanlarının yanındayız.

Kamu da çalışan, vatandaşa ve iş dünyasına hizmet vermenin bilinciyle hareket eden tüm memur arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yanındayız.

Kamu-Özel birbirinden ayrıştırılamayacak, itibarının korunması gereken yapılarımızdır.

Bizlerin bu hale düşmesinin ana sorumlusu olan Siyaset Kurumuna çağrımızdır;

Vakit kaybetmeden toplumun geleceği ve Devletin itibarı için Kamu ve Özel arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir dengeye oturtunuz.

İŞAD olarak bizler sorumluluk almaya, fikirler üretmeye ve geliştirmeye hazırız”.