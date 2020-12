"Toprak Koruma Yasası hayata geçirilmeli"

Ziraat Mühendisleri Odası, 5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle basın bildirisi yayınladı.

“Bugün toprak için ne yaptınız” diye soran Oda, ülkede toprak koruma yasasının bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

Oda Başkanı Erkut Uluçam, yayımladığı bildiride, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Aralık 2013’teki olağan toplantısında 5 Aralık tarihini ‘Dünya Toprak Günü’ olarak kabul ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından toprağın önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 5 Aralık’ın ‘Dünya Toprak Günü’ olarak kutlandığını kaydetti.

Dünya Toprak Günü’nün 2020 yılının temasının “Toprak Biyoçeşitliliğini Koru, Toprağını Canlı Tut” olduğunu söyleyen Uluçam, Dünyada yaşamı mümkün kılan temel biyokimyasal süreçleri toprağın belirlediğinin önemine dikkat çekmek için bu sloganla farkındalık yaratmanın hedeflendiğini ifade etti.

Dünya’da toprak yönetiminin artan zorluklarını ele alarak bu yıl sağlıklı ekosistemlerin ve insan refahının sürdürülmesinin önemi konusunda da farkındalık yaratılmasının hedeflendiğini belirten Uluçam, “kampanya, dünyanın her yerinden insanları toprak sağlığını proaktif bir şekilde iyileştirmeye teşvik ederek, toprak biyoçeşitliliği kaybıyla mücadeleyi de hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Uluçam, bu hedefler için yakında harekete geçilmezse toprağın verimliliğinin endişe verici bir oranda olumsuz etkilenmeye devam edeceğine vurgu yaparak, “küresel gıda tedarikini, gıda güvenliğini tehdit edecek boyutta tüm insanlık etkilenecektir” dedi.

Ülkemizde toprak koruma yasasının olmamasının, gerek inşaat gerek çevre olayları neticesinde ekilebilir tarım arazilerinin her geçen gün azalmasının endişe verici boyutta olduğunu dile getiren Erkut Uluçam, şunları kaydetti:

“Mevcut tarımsal arazi miktarımız en son 2010 yılında güncellenmiş ve 2010 yılından sonra gerek personel gerekse arazi etüt çalışmaları için yeterli kaynağın ayrılmaması nedeni ile 2010 yılından sonra bu konuda Tarım Bakanlığı tarafından herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 2000-2010 yılları arasında toplamda 75.000 dönüm arazi tarım dışı kalmış (inşaat, yol v.s.) ve bu tarım dışı kalan arazilerin büyük bölümü (45.000 dönüm) birinci ve ikinci sınıf tarım arazisidir.”

Uluçam, “Dünya Toprak Günü’nde Ziraat Mühendisleri Odası olarak dileğimiz Tarım Bakanlığı tarafından toprak koruma yasası hakkında ilgili meslek örgütlerinin de içinde yer alacağı çalışmaların bir an önce başlaması ve hayata geçirilmesidir” dedi.