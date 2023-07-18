Toprak Ürünleri Kurumu buğday ve patates bedellerinin ödendiğini açıkladı

Toprak Ürünleri Kurumuna, 2023 üretim döneminde verilen buğday ve patatesin ödemelerinin peşin ödeme şeklinde devam ettiği bildirildi.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Kurumun bugüne dek aldığı 73 bin 40 kilo patatesin tamamının üreticilere ödendiğini açıkladı.

Uzun yaptığı yazılı açıklamada, 26 Haziran tarihinden itibaren alımına başlanan 2023 yılı üretimi sert ve yumuşak buğdayın ödemelerinin periyotlar halinde üreticilere en yakın Kurum şubelerinden yapıldığını belirtti.

26 Haziran – 11 Temmuz 2023 arası alınan 2 milyon 113 bin 250 kilo tohumluk ve yemlik buğday ödemelerinin eksiksiz yapıldığını kaydeden Uzun, arpa üreticilerinin ödemelerinin de en erken zamanda yapılması için çalışıldığını açıkladı.