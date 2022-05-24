Toprak Ürünleri Kurumu ile Creditwest Bank arasındaki iş birliği protokolü yenilendi

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve Creditwest Bank arasında, üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yapılan protokol yenilendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Creditwest Bank, ilgili finansman anlaşması uyarınca, üreticilerin TÜK’e yapacakları tahmini rekolte teslimine kaynak ayırarak, ülke üretiminin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Creditwest Bank Köşklüçiftlik Şube Müdürü Eliz Ulusoy imza koydu.

- Bakan Oğuz: “Amacımız üretimin devamlılığı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, protokolün imzalanması sırasında yaptığı konuşmada, 2018 yılından itibaren TÜK’ün Creditwest Bank ile işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

Oğuz, söz konusu işbirliği çerçevesinde verilen kredi desteğiyle, TÜK’ün görevini yerine getirmesine katkıda bulunulduğunu belirtti.

TÜK’ün ülke için önemine işaret eden Oğuz, “UBP ve hükümet olarak, bu kurumumuzun mutlaka yaşaması ve yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. TÜK’ün, yıllarca yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle kredibilitesinde gerileme oldu. 2018’den bugüne kadar TÜK görevini yapabilişmişse, hala ayaktaysa hala üretici için bir umutsa demek ki böylesine yapılan bir işbirliğinin yararı var” dedi.

Oğuz, dünya genelinde emtia fiyatlarının ve enflasyonun artmasının, ekonomik dengelerin bozulmasının ülkede birçok sıkıntıya yol açtığını anlatarak, “Hayvan üreticimize özellikle arpayı getirtmek için çok büyük mücadeleler verdik. Bazen arpayı buluyorsunuz ama paranız olmuyor. Bu zor zamanı Creditwest Bank’la yapılan anlaşma çerçevesinde aştık. Bu yıl hasatta rekolte beklenenin altında oldu. Buna rağmen, çiftçimizi gününde ödeyebilmek için Creditwest’le yapılan bu anlaşmayla alınmış olan ürünün perşembe gününden başlayarak ödemesi yapılacak. Amacımız üretimin devamlılığı” şeklinde konuştu.

Adahan: “Teslim edilen ürünlerle ilgili ödemeler perşembe gününden itibaren başlayacak”

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan ise, kurumun görevini yaparken, ürünü çiftçiden alıp, hayvan üreticisine satarken her iki tarafın da kazandığı bir dengeyi gözettiklerini söyledi.

“Biz çiftçinin maliyetinin en düşük noktada olması için en uygun ve en iyi şartlarda krediyi Creditwest’ten sağladık” diyen Adahan, son üç yıldır bu doğrultuda banka ile işbirliği yaptıklarını anımsattı. Adahan, teslim edilen ürünlerle ilgili ödemenin, perşembe gününden itibaren başlayacağını sözlerine ekledi.

Zaheer: “Tarım sektörünün büyümesini istiyoruz”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, ülkede tarım sektörünün önemine dikkat çekerek, “2018 yılında TÜK ile başlayan projelerimiz, üretici ve çiftçiler tarafından çok beğenildi. Bu işbirliğinin çok yararlı olduğuna inanıyoruz. Zaheer, bankada ilk etapta küçük miktarlarda başlayan kredi ürünlerinin, şimdi daha çeşitli ve uygun koşullarda çiftçilere ulaştırdıklarının da altını çizdi. Modelimiz öyle yaratıldı ki tüm ödemeler zamanında yapılıyor. Bu da üreticinin rahatça işini yapmasını sağlıyor” dedi.

Zaheer, döviz krizi, Covid-19 salgını, yükselen emtia fiyatları ve savaşlar karşısında, ülke çiftçisini bu olumsuzluklardan korumak için farklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Ülkede tarım sektörünün büyümesini istiyoruz. Bunun için tüm desteğimiz devam edecek” dedi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, tarıma yönelik kredilerini büyüterek, toplam tarım kredilerinin 1 milyar TL’ye ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı.