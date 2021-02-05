Toprak Ürünleri Kurumundan açıklama

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yem ve arpa satışları, yem ve un fabrikalarının üretim ve satış faaliyetleri, yem tedarikçileri ve toptancılarının ilçe emniyet kurullarına başvurup, gerekli izni alarak faaliyetlerini sürdürebileceklerini açıkladı.

TÜK, Bakanlar Kurulu kararları sonrasında kurumun faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulundu.

4 Şubat Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar arasında “TÜK faaliyetlerinin durdurulduğu” yöndeki maddenin devamında, faaliyetlerin ilçe emniyet kurullarının iznine tabi olduğu ifadesinin yer aldığına işaret edildi.

Bu durumun bazı kesimler tarafından düşünüldüğü gibi sıkıntı yaratmayacağı kaydedilen açıklamada,

“Buna paralel olarak, salgınla mücadelede yerinden yönetim anlayışıyla ilçe emniyet kurulları, bu faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesinde gerekli titizliği göstereceklerdir. TÜK’ün yem ve arpa satışları, yem ve un fabrikalarının üretim ve satış faaliyetleri, yem tedarikçileri ve toptancılar ilçe emniyet kurullarına başvurup gerekli izni alarak faaliyetlerini sürdürebileceklerdir” denildi.