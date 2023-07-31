Töre: "1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının güvencesini ve özgürlüğünü simgeleyen en önemli tarihlerden..."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının devamı için verdiği büyük direnişi ve bu direniş neticesinde elde ettiği güvencesini ve özgürlüğünü simgeleyen en önemli tarihlerden olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ın fethinin 452'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47'nci kuruluş yıl dönümlerini idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının devamı için vermiş olduğu büyük direnişi ve bu direniş neticesinde elde ettiği güvencesini ve özgürlüğünü simgeleyen en önemli tarihlerdendir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun, on binlerce şehit verilerek Kıbrıs'a hakkaniyet, düzen ve istikrar getirdiği ve bu topraklara Türklük damgası vurduğu tarihin yıl dönümünde, 1571 tarihinden bu yana devam eden Türk varlığını korumanın, devletimizi özgür, bağımsız ve egemen olarak yaşatmanın, atalarımıza, şehitlerimize ve bizden sonraki nesillere borcumuz olduğunu öncelikle ifade etmek isterim.

Adada 307 yıl devam eden Türk yönetiminin tüm adaya sağladığı eşitlik, adalet, huzur ve inanç özgürlükleri, 1878'de İngiliz Sömürge Yönetiminin adayı devralmasıyla yok olmuş, Yunanistan'ın, Rum yönetimi ve Rum Ortodoks Kilisesi'yle birlikte hareketle adayı Yunanistan'a ilhak edip bir Helen adası yapma girişiminin yoğunluk kazanmasına yol açmış, Kıbrıs Türk halkı saldırılara ve katliamlara maruz bırakılarak, yok edilmek istenmiştir.

Kıbrıs Türk halkı bunlara karşı hep direnmiş ve kararlı mücadelesini sürdürmüştür.

Bugün Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinin 452'nci yılını kendi egemen devletimizde kutluyorsak, bunu halkımızın büyük kararlılıkla direnişine ve şehitlerimize borçluyuz.

Kıbrıs'ı Helen adası yapma girişimlerini, 1955 yılı itibarıyla, EOKA'nın silahlı eylemleriyle sürdüren Rum tarafına karşı halkımızı korumak ve ilhakı engellemek amacıyla, 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatımız kurulmuştur.

Rum liderliğinin "Enosis'e bir sıçrama tahtası" olarak nitelediği 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti silah zoruyla yıkılmış ve Ortaklık Cumhuriyet Rum devletine dönüşmüştür.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın öncülüğünde büyük ve zorlu bir direniş ortaya konulurken, kendi devletimize giden yolun temeli de atılmıştı.

15 Temmuz Yunan askeri darbesinin bir sonucu olan 20 Temmuz mutlu Barış Harekatıyla KKTC’nin sınırları belirlenmiş, adadaki Kıbrıs Türk varlığı yok edilmekten kurtulmuş, barışa özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmuştur.

1 Ağustos 1976'da, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın temelleri üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız kurulmuş ve gelişerek düzenli ve güçlü bir silahlı kuvvetler haline gelmiştir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızla birlikte halkımızın güvenliğinin ve barışın koruyucusu olmuştur. Bu vesileyle, bunu sağlayan tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi saygıyla selamlıyorum.

Halkımızın, Mücahitlerimizin ve Mehmetçiklerimizin Anavatanımız Türkiye'nin desteğiyle verdiği büyük mücadelenin bayramlarından biri olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımızı coşkuyla kutlarken, Kıbrıs'ın fethinde ve sonraki mücadele yıllarında bu vatan için canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyor, halkımızı sevgiyle selamlıyorum.”