Töre, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mezuniyet Töreni’ne katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin ilk mezunlarını verdiği mezuniyet törenine katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Birinci Medya Plaza’da yer alan törende AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da yer aldı.

Töre, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz’dan sonra Kıbrıs Türklerinin en büyük bayramlarından birinin de 15 Kasım olduğunu ifade ederek, bu nedenle üniversiteye bu ismi veren Birinci Medya Kurumu Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’ye teşekkür etti.

Arzularının ülkede kurulacak bir üniversiteye de “20 Temmuz” isminin verilmesi olduğunu dile getiren Töre, bu tarihlerin anlamlarını her zaman yaşatmak gerektiğini kaydetti.

Töre, Kıbrıs Türk halkının büyük çileler çektiğini, 15 Kasım tarihinde aynı zamanda Geçitkale ve Boğaziçi’nde şehitler verildiğini anımsatarak, elbette her zaman barış istediklerini ama geçmişin de unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

15 Kasım ismi verilen bir üniversitenin ilk mezunlarını verdiği bir törende yer almanın kendisi için bir şeref olduğunu ifade eden Töre, 15 Kasım ve 20 Temmuz’un kendisi için bedeninde can ve damarlarında kan olduğunu belirtti.

Bu yıl KKTC’nin 40’ıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de 100’üncü kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Töre, el ele gönül gönüle yola devam edeceklerini söyledi.