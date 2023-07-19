Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, geçmişte yaşananları ve özgürlük için verilen onurlu mücadeleyi gençlerin iyi bilerek, geleceği bu bilinçle, çok daha iyi şartlarla, özgür, egemen, uluslararası düzeyde haklarını savunup koruyan ve devletine sahip çıkma kararlılığıyla ilerleyen nesiller olarak şekillendirmelerini diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“1960 Cumhuriyetinden atılmamız, saldırılarla göçe zorlanmak suretiyle adanın yüzde 5'ine hapsedilmemiz, 11 yıl boyunca baskı ve şiddete maruz kalıp insanlık dramı yaşamış olmamız ve 15 Temmuz 1974'te de Yunan askeri darbe girişimiyle yok edilmeye doğru ilerlememiz neticesinde gerçekleştirilen ve özgürlük ve barış içinde yaşamamızı sağlayan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 49'uncu yılını kutluyoruz.

11 yıl boyunca yaşadığımız insanlık dışı olaylar; Enosis ve neticesinde adayı bir Helen cumhuriyetine dönüştürme gerekçesiyleydi..

Osmanlı devletinin adadan çekilmesi ile başlayan Enosis ve Helenizm faaliyetleri, başarıya ulaşamamış ve Türk Mukavemet Teşkilatı tarafından engellenmiştir.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ve direnişi sayesinde gerçekleştirilemeyen Enosis hedefi bir kez daha 15 Temmuz 1974'teki Yunan Cuntasıyla başarılmaya çalışılmış ancak Garantör ve Anavatanımız Türkiye'nin müdahalesiyle bozguna uğramıştır.

Ne mutlu genç nesillere ki, geçmiş nesiller onlara özgür bir yaşam armağan etti.

Geçmişte yaşananları ve özgürlük için verilen onurlu mücadeleyi gençlerimizin iyi bilerek, geleceği bu bilinçle, çok daha iyi şartlarla, özgür, egemen, uluslararası düzeyde haklarını savunup koruyan ve devletine sahip çıkma kararlılığıyla ilerleyen nesiller olarak şekillendirmelerini dilerken, ülkeye tarihte sahip çıkan değerli büyüklerimizin kararlılığıyla yönlerini çizmelerini temenni ediyorum.

Soykırımı önlemiş, özgür ve hiçbirimizin kılına zarar verilemeyeceğinin güveniyle, emniyetimiz için kaygılanmadan, korkusuzca, kendi devletimizle ilerlememizi sağlayan 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıl dönümünü kutluyor, hep yanımızda duran Anavatan Türkiye’mizi, Kahraman Türk Ordusu'nu, mücadeleci halkımızı, TMT direnişçilerimizi, Mücahit ve Mehmetçiklerimizi saygıyla minnetle selamlarken, Barış Harekâtı'nın kahramanları dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan ve tüm değerli merhum liderlerimizi saygıyla anıyor, şehitlerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize esenlikler diliyorum.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı, bedenimizdeki can, damarımızdaki kandır…

Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun…”