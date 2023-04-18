Töre, 23 Nisan nedeniyle makamını Bade Çakır’a devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün makam koltuklarını çocuklar devralıyor.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Dr. Suat Günsel İlkokulu öğrencisi Bade Çakır’a devretti.

Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Filiz Boyoğlu başkanlığındaki 15 kişilik öğrenci heyeti, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi makamında ziyaret etti.

Kendilerini kabul ettiği için Töre’ye teşekkür eden Boyoğlu, öğrencilerin ülkenin her köşesindeki farklı okullardan geldiğini söyledi.

Kabulde Töre’ye UBP Milletvekili Hasan Küçük eşlik etti.

-Töre

Zorlu Töre öğrencilere yaptığı konuşmada, ulusal egemenlik için verilen mücadeleye işaret etti. Töre “Şu anki egemenliğimizi aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

23 Nisan’ın Atatürk’ün çocuklara armağanı olduğunu kaydeden Töre, “23 Nisan için Kıbrıs’ta da kutlamalar yapıyoruz çünkü biz de büyük Türk milletinin bir parçasıyız” ifadelerini kullandı.

“Devletimizden vazgeçmemiz asla söz konusu değildir” diyen Töre, “Bizim iki bayramığımız var, KKTC ve TC bayrakları” şeklinde konuştu.

Daha sonra Meclis Başkanı makamını devralan Dr. Suat Günsel İlkokulu öğrencisi Bade Çakır, Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Benim İki Bayrağım Var” şiirini okudu.

Töre, Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Filiz Boyoğlu ve öğrencilere “Benim İki Bayrağım Var” şiirinin baskısını hediye etti.