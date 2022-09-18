Töre, ABD'nin Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Amerika Birleşik Devletleri’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırmış olmasını şiddetle kınadığını ve bu kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini umduğunu bildirdi.



Töre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, GKRY’yi sorunlarını diplomasi ve uzlaşı ile çözmekten uzaklaştıracak ve maksimalist taleplerinde ısrar etmesini cesaretlendirecektir. Adada ve bölgede bir silahlanma yarışını da tetikleme riskini barındıran bu karar kabul edilemezdir." ifadelerini kullandı.



Adada, taraflar arasında uzlaşı ve güven artırıcı önlemler tavsiyesinde bulunan ABD’nin, bir tarafa silah satışı için zemin hazırlamasını tutarsızlık ve samimiyetsizliğin olabilecek en güçlü tezahürü olarak niteleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının tüm bu gelişmeleri yakından ve endişe ile takip etmekte olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası antlaşmalara dayana etkin ve fiili garanti hakkının önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.Töre açıklamasında "Temin edilecek silahların hedefinde olan Kıbrıs Türk halkıdır. Bu tehdidin farkındayız ve güvenliğimizin yegâne adresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu biliyoruz. Egemenlik ve bağımsızlığından ödün vermeyecek, bu ve benzeri kararlara, birlik ve beraberliği perçinleyerek yanıt vereceğiz." ifadelerine yer verdi.