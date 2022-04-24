Töre, Akçay'da düzenlenen şenliğe katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Akçay Muhtarlığı tarafından düzenlenen 1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği’ne katıldı.

Etkinliğe eşi Emel Töre ile birlikte katılan Başkan Töre, standları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti ve alışveriş yaptı.

Başkan Töre burada yaptığı konuşmada, Akçay Muhtarlığını kutladı ve yapılan organizasyonun önemine değindi.

Organizasyonun yapıldığı parkta Ulu Önder Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Küçük ve Ay Yıldızlı bayrak simgeleri olduğuna değinen Töre, bu bakımdan da çok büyük anlamlar taşıdığını kaydetti.

Töre, bu lidere layık olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Töre, geleceğin daha güzel olması için uğraş vereceklerini söyledi.

Çocukların gelecek olduğu vurgusu yapan Töre, egemenlik altında yaşayan çocukların özgürlük içerisinde yarınlara emin adımlar atacağına inanç belirtti.