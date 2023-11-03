Töre, Akdeniz 10.Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Konya Selçuk Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz 10.Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Kongresine katıldı.

Girne Üniversitesi, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta Başkan Töre, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı..

Töre konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılını geride bıraktıklarını ve yeni bir yüz yıla başlandığını söyledi.

Türk milletinin tarihinin ise yüz yıllar öncesine dayandığına işaret eden Töre, bu anlamda Selçuklu’nun anlamının büyük olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin Osmanlı Devleti’nin adadan çekilmesinin ardından 96 yıl Türk ordusunun adaya gelmesini beklediğini ifade eden Töre, bu süre zarfında Kıbrıs Türkünün çok zor süreçler yaşadığını belirtti.

1974 Barış Harekatı’na kadar olan süreye kadar Kıbrıs adasında yaşananları özetleyen Töre, harekat sonrası kazanılan barış ve güven ortamının KKTC’nin kurulmasının önünü açtığını söyledi.

Bugün gelinen aşamada aldanmamak gerektiğini, geçmişte yaşanan acı tecrübeler ve görüşmelerde Rum tarafının takındığı tutum sonrasında birleşik Kıbrıs’ın olamayacağının görüldüğüne değinen Töre, adada tek ve gerçekçi çözümün iki devlete dayalı olması gerektiğini kaydetti.

Töre: “Artık bağımsız devletimiz vardır ve bu milli bir devlettir. KKTC, ‘Türküm’ diyen herkesin devletidir. Osmanlı döneminden bugünlere bu topraklarda şehit veriyoruz. Bu toprakları birlikte vatan yaptık. Bu şuurla, milli değerlerimize her zaman sahip çıkmalıyız” dedi.