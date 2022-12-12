Töre Ambargolara Hayır- Portakal Suyu Projesi’ni yürüten heyeti kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından hazırlanan “Ambargolara Hayır-Portakal Suyu Projesi”ni yürüten heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar, üniversitelerin birinci görevinin bulundukları topluma, dünyaya ve insanlığa gerekli katkıyı sağlamak olduğunu söyleyerek bu amaçla projeye başladıklarını kaydetti.

Uluslararası ilişkiler alanında farkındalık yaratmak için üretilen projelere değinen Akyar, ambargolar nedeniyle pazar payı hayli küçülen portakalın örnek alındığını, KKTC’ye uygulanan tüm ambargo ve izolasyonların kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Akyar, GAÜ öğrencileri tarafından toplanan portakalların, Cypfruvex tesisine gönderildiğini, orada sıkılarak nektar haline getirilen portakalların “Ambargolara hayır” sloganını taşıyan baskılarla Koop-Süt tarafından portakal suyu haline getirilip kutulandığını ifade etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, proje nedeniyle konuk heyeti kutlayarak narenciyenin uluslararası arenada karşılaştığı ambargoları ve pazar sıkıntısını dile getirmenin güzel bir düşünce olduğunu kaydetti.

Narenciye bahçelerinin geçmiş yıllara oranla azaldığını vurgulayan Töre, bunun en büyük nedeninin pazar sorunu olduğunu belirtti.

Yerli üretiminin çok önemli olduğunu dile getiren Töre, tüketim fazlası ürünlerin ihracatını da yapabilmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi.

Yerli üretime karşı uygulanan ambargoları kabul etmenin mümkün olmadığını kaydeden Töre, bunun temel insan haklarına da aykırı olduğunu ifade etti.

Töre, projeyi desteklediklerini kaydederek, mücadelenin başarılı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından heyet tarafından Başkan Töre’ye üzerinde “Ambargolara Hayır” yazılı tshirt ve portakal suyu takdim edildi.